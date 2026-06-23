Benzină și motorină mai ieftină pentru marți, 23 iunie. Care este prețul carburanților

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru data de 23 iunie. Potrivit datelor de pe site-ul agenției, atât benzina, cât și motorina înregistrează o scădere de preț.

Astfel, benzina 95 va avea un preț maxim de comercializare de 27,94 lei per litru, cu 5 bani mai mic față de ziua precedentă.

Totodată, motorina standard se ieftinește cu 21 bani, prețul maxim stabilit fiind de 25,65 lei per litru.