Benzina mai scumpă decât motorina cu un leu. Care este prețul carburanților pentru 5 iunie

Carburanții vor fi mai ieftini pe 5 iunie. Prețul motorinei rămâne mai mic comparativ cu cel al benzinei. Prețurile au fost afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) joi, 4 iunie.

Pentru perioada 5 iunie, Agenția a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principale produse petroliere de tip standard:

29,43 lei/litru – pentru benzina COR 95 (- 26 bani);

27,40 lei/litru – pentru motorina standard (- 5 bani).

Sursa: anre.md

Potrivit unui comunicat al Agenției, reducerea este determinată de scăderea cotațiilor petroliere internaționale, pe fondul informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite ale Americii și Iran referitor la extinderea armistițiului și asigurarea tranzitului maritim liber prin Strâmtoarea Ormuz.