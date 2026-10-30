Benzină mai ieftină, motorină mai scumpă: noile tarife la carburanți stabilite de ANRE

Prețul maxim de referință pentru principalele produse petroliere standard, stabilit pentru ziua de 30 octombrie 2026, indică evoluții diferite pentru benzină și motorină. Mai exact, șoferii vor plăti mai puțin pentru benzină, în timp ce prețul motorinei va înregistra o ușoară majorare.

Astfel, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), benzina 95 va putea fi comercializată la un preț maxim de 31,67 lei pe litru. Comparativ cu ziua precedentă, prețul acesteia înregistrează o scădere de 0,13 lei.

În schimb, motorina va avea un preț maxim de comercializare de 36,18 lei pe litru, înregistrând o creștere de 0,02 lei față de ziua precedentă.