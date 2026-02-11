Bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie. Acesta a vândut prin procură un automobil și un apartament, cauzând victimei un prejudiciu de peste 1,25 milioane de lei

Un bărbat de 42 de ani a fost condamnat la 9 ani de închisoare într-un caz de escrocherie, anunță miercuri, 11 februarie, Procuratura Generală (PG).

Totodată, acesta a fost privat de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor materiale și a mijloacelor financiare pe o perioadă de 5 ani.

Potrivit unui comunicat, în anul 2020, inculpatul a indus un bărbat în eroare și, prin abuz de încredere, profitând de relația apropiată dintre ei, a obținut un autoturism și un apartament în baza unor procuri, asumându-și obligații financiare pe care, încă de la început, nu a avut intenția să le îndeplinească.

„Inițial, sub pretextul achiziționării în rate a automobilului, inculpatul a preluat vehiculul și ulterior l-a înstrăinat fără a achita contravaloarea către proprietar. Ulterior, continuând acțiunea frauduloasă, acesta a convins victima să îi elibereze o altă procură, de această dată pentru a facilita vânzarea apartamentului. Apartamentul a fost vândut, însă sumele obținute nu au fost returnate părții vătămate”, a precizat PG.

Conform înțelegerii dintre cei doi, o parte din suma obținută urma să fie utilizată pentru îngrijirea și tratamentul tatălui victimei, aflat într-o stare gravă de sănătate, iar restul să fie transferat părții vătămate.

Inculpatul, intrând în posesia ambelor tranzacții, nu le-a restituit, folosind sumele în scopuri personale, cauzând victimei un prejudiciu material de peste 1 250 000 de lei.

Dosarul a fost examinat în lipsa inculpatului, acesta fiind dat în căutare.

De asemenea, instanța a dispus încasarea, din contul inculpatului în beneficiul victimei, a prejudiciului material cauzat prin infracțiune, în sumă de 1 254 800 de lei, precum și a prejudiciului moral, în sumă de 50 000 de lei.

Conform legii, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.