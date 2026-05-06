Avocata Violeta Gașițoi, despre cazul de la Vadul lui Vodă: „Părinții care au decis să protejeze copiii de traficanții de droguri, azi sunt tratați ca «grupare criminală», iar traficantul ca «victimă». Precizările IGP

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a venit miercuri, 6 mai, cu mai multe precizări cu referire la cazul mediatizat în spațiul public de avocata Violeta Gașițoi privind consumul de substanțe narcotice în orașul Vadul lui Vodă.

Avocata a declarat într-un video postat pe pagina sa de Facebook că trei părinți au fost reținuți după ce ar fi distrus drogurile găsite acasă la un traficant.

Astfel, IGP precizează că acesta este examinat prin prisma unei infracțiuni de tâlhărie.

Potrivit instituției, pe 28 februarie, cinci suspecți ar fi pătruns forțat în locuința victimei, au agresat și imobilizat bărbatul, sustrăgând circa 10 000 de lei și alte bunuri.

Victima a suferit leziuni corporale de gravitate medie.

„În cadrul investigațiilor, polițiștii examinează mai multe versiuni privind circumstanțele producerii infracțiunii, existând bănuiala rezonabilă că între victimă și unul dintre suspecți, ambii anterior cercetați penal, inclusiv pentru deținerea drogurilor, ar fi existat un conflict. Toate persoanele vizate în acest caz au refuzat testarea la substanțe narcotice, fapt consemnat în cadrul acțiunilor procesual-penale”, a precizat IGP.

Ca rezultat, cei cinci suspecți au fost reținuți, doi dintre aceștia fiind plasați în arest preventiv, doi în arest la domiciliu, iar unul este cercetat în stare de libertate.

Ulterior, victima a fost reținută în legătură cu activități ilegale legate de droguri.

IGP mai menționează că anterior, în adresa poliției nu au parvenit sesizări din partea părților privind pretinse acțiuni ilegale.

Pe de altă parte, Gașițoi susține că „părinții au decis să-și facă dreptate pentru copii și să îi protejeze de traficanții de substanțe interzise, și cum părinții azi sunt tratați ca «grupare criminală», iar traficantul ca «victimă»”.

„Vă spun ceva ce nici în filme nu am văzut, dar în R. Moldova se întâmplă. La Vadul lui Vodă, oamenii trăiesc cu frică pentru copiii lor, frică de droguri, de traficanți și cel mai grav, frica de faptul că nimeni nu îi protejează. Părinții au scris plângere, au cerut ajutor, au semnalat traficul de droguri din localitate. Primăria a dat din umeri, Poliția a dat din umeri, iar persoana despre care comunitatea vorbește că vinde substanțe interzise a continuat să o facă. Și atunci 3 părinți au ajuns la limită, au mers la acel om, ei nu ascund acest lucru, își recunosc faptele și sunt gata să răspundă pentru ele. Au găsit pungi pline de substanțe interzise, le-au luat și le-au distrus. A fost și o altercație, ei își recunosc vina și pentru aceasta. Vorbim de părinți disperați, care au vrut să-și protejeze copiii. Astăzi, însă, acești părinți sunt prezentați de procuror ca o grupare criminală organizată. Sunt arestați și tratați ca pericol social, iar persoana care recunoaște că i-au fost luate drogurile e considerată victimă, doar că a spus că nu vindea, ci este consumator. (…) Mai mult decât atât, unul dintre părinți a depus o plângere la CNA cu probe video că aceastp activitate ilegală continuă. Și, concidență sau nu, atunci când s-a cerut prelungirea și menținerea arestului, cei doi care nu au depus plângere la CNA au fost eliberați, pentru cel care a depus plângere arestul a fost prelungit”, a declarat avocata.

Violeta Gașițoi este avoacata care reprezintă interesele mamei Liudmilei Vartic, femeia care și-a pierdut viața la 3 martie 2026, după ce a căzut de la înălțime, de pe un bloc de locuit din municipiul Chișinău.