Autoritățile din educație au inițiat consultări publice pe marginea constituirii Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în cadrul UTM, inițiativă care a provocat dispute. Ceban: „În mare grabă, ei comasează aceste universități”

Autoritățile din educație au anunțat deschiderea consultărilor publice pe marginea proiectului de hotărâre care prevede integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM), inițiativă care ar permite rectorului UTM să obțină un al treilea mandat. Acestea au loc în perioada 23 decembrie 2025 – 2 ianuarie 2026.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză că autoritățile „în mare grabă comasează aceste universități, deși scopul în sine este doar unul singur și nu există necesitatea acestei schimbări”. Rectorul USM, Igor Șarov, declară pentru Ziarul de Gardă că „formularea unor comentarii suplimentare nu mai are niciun sens”.

MEC: „Analiza resurselor umane evidențiază anumite vulnerabilități”

În urma acestui proces, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), la Cahul va fi creat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”. Autoritățile din educație afirmă că scopul acestei propuneri este de a consolida și dezvolta învățământul superior din sudul R. Moldova, prin integrarea universității din Cahul „într-o instituție mai mare, cu capacități academice, administrative și financiare sporite”.

Totodată, conform MEC, propunerea este fundamentată pe „o analiză amplă a evoluțiilor demografice și educaționale din regiune, care arată o scădere constantă a numărului de tineri eligibili pentru studii universitare”.

(…) În prezent, universitatea din Cahul are 1034 de studenți, dintre care 879 la licență și 155 la master. Peste jumătate dintre studenții de la licență urmează studii fără frecvență și doar 320 studiază la zi. Totodată, doar aproximativ 4 din 10 absolvenți eligibili din Cahul aleg să studieze local, față de o medie națională de circa 60%.

Analiza demografică arată o reducere a numărului de potențiali studenți cu aproximativ 14% până în 2030 și cu circa 25% până în 2035. În cifre absolute, bazinul de recrutare ar putea scădea de la circa 10.000 de persoane în 2025 la aproximativ 6500 în 2040, ceea ce afectează direct viabilitatea programelor universitare.

Și analiza resurselor umane evidențiază anumite vulnerabilități: din aproximativ 80 de cadre didactice, mai puțin de jumătate au funcția de bază, iar structura de vârstă arată un deficit accentuat de cadre tinere. Doar circa 4% au sub 30 de ani, în timp ce aproape un sfert dintre deținătorii de titluri științifice au peste 60 de ani. Acest dezechilibru creează riscuri reale pentru continuitatea procesului educațional în anii următori.

Ministerul Educației și Cercetării invită comunitatea academică, studenții, autoritățile publice locale și societatea civilă să se implice activ în consultările publice. Toate propunerile și observațiile vor fi analizate și, acolo unde este cazul, integrate în versiunea finală a proiectului (…)”, se spune într-un comunicat al MEC.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat AICI.

Ceban: „Prima amalgamare a unităților administrativ-teritoriale va avea loc în curând, dar în stilul PAS”

După anunțul MEC privind deschiderea consultărilor publice asupra proiectului, edilul capitalei, Ion Ceban, a scris într-o postare pe Facebook că „nu există necesitatea acestei schimbări”, venind cu acuzații în adresa partidului de guvernământ.

„Amalgamarea va fi între Cahul și Chișinău, și anume a Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul cu Universitatea Tehnica a Moldovei. În mare grabă, în timp ce oamenii sunt ocupați cu sărbătorile de iarnă, ei comasează aceste două universități, deși scopul în sine este doar unul singur și nu există necesitatea acestei schimbări.

Tot în ajunul Revelionului, în mare grabă, vor pune la vot și bugetul țării pentru anul viitor, cu un deficit enorm și cu majorări ale bugetelor pentru întreținerea instituțiilor publice centrale, pe când salariile cetățenilor rămân mici și nici măcar nu fac față cheltuielilor în urma scumpirilor la facturi și la produse (…)”, a scris Ceban.

Rectorul USM: „Formularea unor comentarii suplimentare nu mai are niciun sens”

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, a declarat că și-a expus deja opinia cu privire la inițiativa autorităților din educație și că nu va comenta intervalul de timp programat pentru consultările publice.

„Noi ne-am expus deja opinia vizavi de această soluție și constat că la etapa actuală cadrul decizional este practic închis și, în aceste condiții, formularea unor comentarii suplimentare nu mai are niciun sens (…). Nu sunt dezamăgit, este o decizie care este primită la nivel de Minister (…). Săptămâna viitoare vom publica un comunicat vizavi de acest subiect. Eu mi-am exprimat dezacordul și am adus și argumente în repetate rânduri, nu cred că e cazul să mai aduc aminte (…). Contează foarte mult propriu-zis ideea la care mi-am expus deja punctul de vedere”, a declarat Igor Șarov.

Am încercat să obținem de la Irina Todos, recent numită în funcția de rector al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (USCH), informații despre rezultatele consultărilor din 11 decembrie desfășurate la Cahul, însă aceasta nu a răspuns apelurilor ZdG.

La începutul lunii decembrie, ZdG a scris că propunerea autorităților dine ducație de a integra Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a generat discuții aprinse în spațiul public. Rectorul USM, Igor Șarov, a crticat această inițiativă, care ar permite rectorului UTM să obțină un al treilea mandat, afirmând că reforma universitară „nu poate fi justificată prin calcule administrative sau eforturi de optimizare dacă prețul ei este autonomia universitară”.

Drept replică, actualul rector al UTM, Viorel Bostan, care este fiul lui Ion Bostan, fost conducător al instituției, susținea că este acuzat că „perpetuează o dinastie”, deși „mandatele de rector nu se transmit, ci se câștigă în alegeri libere și corecte prin vot secret”.

Autoritățile din educație și-au argumentat și anterior inițiativa prin faptul că există un declin demografic în regiune și că mai mult de jumătate dintre studenții la licență sunt înscriși la învățământ fără frecvență. Potrivit acestora, universitatea din Cahul se confruntă cu dificultăți bugetare.