Au fost desemnați candidații R. Moldova la funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale

Victor Kalughin și Andrei Lutenco au fost desemnați candidați ai R. Moldova pentru funcția de membru al Grupului de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale (Convenția de la Tromsø). Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, propunerile vor fi discutate în cadrul Consultării Părților la Convenția de la Tromsø, care decide în privința Grupului de specialiști.

În urma concursului național desfășurat pe platforma Ministerului Justiției, cei doi au obținut cel mai mare punctaj din partea Comisiei de selectare.

Andrei Lutenco este expert în drepturile omului și guvernanță democratică, cu o experiență de peste 15 ani în cadrul organizațiilor internaționale și al societății civile. Din 2017 conduce Centrul de Politici și Reforme (CPR Moldova), promovând transparența instituțiilor, participarea publică și aplicarea standardelor internaționale în domeniul libertății de exprimare și al accesului la informații.

Victor Kalughin este consultant principal în cadrul Ministerului Justiției, având expertiză în accesul la informație, protecția datelor cu caracter personal și gestionarea informațiilor clasificate. A contribuit esențial la elaborarea cadrului legislativ național, inclusiv la Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public și Legea nr. 195/2024 privind protecția datelor cu caracter personal.

Grupul de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale este mecanismul instituit prin Convenția de la Tromsø – singurul tratat internațional care consacră dreptul general de acces la informațiile de interes public, ratificat până în prezent de 17 state. Membrii grupului sunt independenți, au un mandat de patru ani (cu posibilitatea unei singure reînnoiri) și au misiunea de a monitoriza aplicarea Convenției, de a evalua conformitatea legislațiilor și practicilor naționale și de a formula recomandări statelor părți.