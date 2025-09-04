Au fost anunțate noi curse aeriene directe în șase orașe europene

Astăzi, 4 septembrie, au fost anunțate șase noi curse aeriene, având drept destinație orașele europene: Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. După întrevederea cu prim-ministrul Dorin Recean, compania Wizz Air a anunțat extinderea activității în R. Moldova.

În plus, două aeronave noi vor fi adăugate la baza aeriană din R. Moldova, ceea ce va permite creșterea frecvenței zborurilor pe nouă rute deja existente: Bruxelles, Larnaca, Bologna, Berlin, Paris, Barcelona, ​​Dortmund, Memmingen și Verona, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern.

Conform graficului publicat de compania aeriană, cursa Chișinău – Hamburg va opera în zilele de luni, miercuri și vineri, primul zbor fiind preconizat pentru 12 decembrie 2025. Cursa Chișinău – Frankfurt Hahn va fi în zilele de luni și vineri, începând cu 12 decembrie. În zilele de marți și sâmbătă vor fi efectuate zboruri la cursa Chișinău – Torino, începând cu data de 13 decembrie. Chișinău – Nice va opera în zilele de miercuri și duminică, primul zbor fiind planificat pentru 14 decembrie. Cursa Chișinău – Praga va fi în zilele de marți, joi, sâmbătă și duminică, începând cu ziua de 3 martie 2026. Ultima cursă anunțată este Chișinău – Copenhaga, care va fi în zilele de marți și sâmbătă, începând cu data de 3 martie 2026.

Șeful Executivului a reiterat angajamentul autorităților de a asigura, în continuare, cât mai multe conexiuni internaționale pentru cetățeni și de a stimula, astfel, dezvoltarea economică a țării.

„Deciziile pe care le-am luat astăzi ne conectează și mai mult cu Europa. Cetățenii noștri pot călători mai ușor, iar diaspora are mai multe posibilități de a reveni acasă”, a menționat prim-ministrul Dorin Recean.

Potrivit premierului, în următorii ani, la Aeroportul Chișinău „Eugen Doga” va fi construit un terminal nou pentru pasageri și va fi reabilitată pista, astfel încât să fie deserviți până la 6 milioane de pasageri anual. În același timp, la Aeroportul Mărculești va fi dezvoltat un hub logistic aerian, care va deveni un centru regional pentru transportul de mărfuri și va aduce un șir de beneficii economice.