Atenție! Un nou proiect cinematografic face ca orarul circulației transportului public din Chișinău să suporte schimbări astăzi, 22 februarie

Regia Transport Electric (RTEC) anunță despre schimbări în orarul circulației transportului public din centrul Chișinăului, astăzi, în intervalul 08.00-13.00.

Chișinăuenii și oaspeții capitalei sunt inforați că transportul public va fi redirecționat după cum urmează:

Pe data de 22.02.2026, între orele 08:00 – 13:00 (pe perioade de 5-10 min în timpul filmării dublelor), str. Mihail Kogălniceanu, tronsonul cuprins între str. Ismail și str. Tighina, fără redirecționarea transportului public.

Pentru orice informații suplimentare despre circulația unei rute sau alta, puteți apela Linia fierbinte RTEC – 022 204 205.