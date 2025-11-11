Armata Națională a primit un lot de unități de transport logistic modern din partea Uniunii Europene

Uniunea Europeană a transmis Armatei Naționale un lot de unități de transport logistic modern prin intermediul platformei „Instrumentul European pentru Pace”, anunță Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării.

Lotul de unități de transport modern include autobuze, camioane, microbuze, precum și autoturisme de tip SUV și automobile de teren pickup.

„Toate acestea înseamnă siguranță și condiții mai bune de deplasare de la o misiune la alta, precum și evenimente sau orice alte forme de activitate”, a scris ministrul Apărării pe Facebook.

De asemenea, acesta a mulțumit reprezentanților misiunii UE în R. Moldova.

„Asistența prezentată astăzi, pe lângă multe altele, este un exemplu elocvent al cooperării eficiente dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și o dovadă a angajamentului față de eforturile de consolidare a capacităților noastre de apărare”, mai scrie Anatolie Nosatîi.

Instrumentul european pentru pace (IEP) este un instrument menit să consolideze capacitatea UE de a preveni conflictele, de a consolida și menține pacea și de a îmbunătăți securitatea și stabilitatea internațională, potrivit Consiliului European.