Aproape o jumătate din deputații noului Parlament sunt la primul mandat

47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori.

Astfel, potrivit unui comunicat al Legislativului, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS), 22 sunt la primul mandat. Alți 32 de deputați au experiență în două sau trei legislaturi ale Parlamentului, iar deputatul Lilian Carp este la al patrulea mandat.

De asemenea, 9 deputați aleși pe lista Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei” sunt la primul mandat. Alți 9 sunt la al doilea sau al treilea mandat, iar 5 – la al patrulea mandat. De menționat că deputatul Igor Dodon este la al cincilea mandat, iar deputata Zinaida Greceanîi – la al șaptelea. Decanul de vârstă, Vladimir Voronin, este la al 9-lea mandat.

Dintre deputații aleși pe lista Blocului Electoral „Alternativa”, patru sunt la primul mandat. Ceilalți au deținut trei sau patru mandate de deputat, iar Mark Tkaciuk – șase.

De cealaltă parte, toți deputații aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Nostru” și Partidului Politic „Democrația Acasă” sunt la primul mandat de parlamentar.

După alegerile parlamentare desfășurate pe 28 septembrie 2025, cinci formațiuni politice au trecut pragul electoral și au acces în Parlament.

Repartizarea celor 101 mandate în viitorul Parlament este următoarea: