Aproape 100 000 de bărbați ucraineni de vârstă de luptă au părăsit țara în ultimele două luni, după ce Volodimir Zelenski a relaxat regulile de plecare, arată noi statistici. Relaxarea restricțiilor de călătorie pentru cei cu vârste între 18 și 22 de ani, decisă de Kiev, a provocat un exod… și nemulțumiri din partea germanilor, potrivit The Telegraph.

Garda de frontieră a Poloniei a declarat că 99 000 de bărbați ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani au traversat frontiera – principala rută de ieșire din țară – de la relaxarea reglementărilor care asigurau că Kievul avea suficienți soldați la sfârșitul lunii august.

În comparație, întreaga Armată Britanică are aproximativ 70 000 de personal.

Când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, legea marțială a blocat plecarea bărbaților ucraineni cu vârste între 18 și 60 de ani – chiar și a celor care nu erau eligibili pentru recrutare în forțele armate.

După trei ani de lupte, domnul Zelensky a introdus o nouă regulă care permite bărbaților ucraineni să călătorească în străinătate înainte de a împlini 23 de ani.

Această mișcare a făcut parte dintr-o schimbare a politicii de recrutare, care a redus vârsta la care bărbații erau obligați să lupte de la 27 la 25 de ani, din cauza îngrijorărilor tot mai mari legate de lipsa de forță de muncă pe front.

Prin acordarea unor libertăți mai mari tinerilor ucraineni de a pleca, s-a sperat că mai mulți vor reveni și vor alege să lupte voluntar mai târziu.

De asemenea, s-a sperat că acest lucru va împiedica familiile să își trimită copiii adolescenți în străinătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani pentru a-i feri de recrutare în viitor, ceea ce domnul Zelenski a avertizat în august că va duce la ruperea legăturilor dintre tinerii ucraineni și țara lor.

Generalii și politicienii americani s-au plâns că refuzul lui Zelenski de a recruta bărbați de vârstă militară dăunează șanselor Ucrainei de a rezista invaziei Rusiei sau de a valorifica avantajele obținute. Pe câmpul de luptă, pe parcursul mare parte din acest an, Rusia a înregistrat aproximativ 1 000 de soldați uciși sau răniți în fiecare zi.

Se crede că între 60 000 și 100 000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul războiului, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington.

Această teamă a fost împărtășită și de oficiali europeni, îngrijorați că Kievul nu a făcut suficient pentru a acoperi lipsa de forță umană.

Însă, în timp ce președintele Ucrainei spera ca modificările sale să crească numărul voluntarilor dornici să se înroleze, schimbarea de politică i-a încurajat pe mai mulți tineri cetățeni să călătorească în Europa, într-un moment în care tensiunile legate de migrație sunt ridicate.

Potrivit grănicerilor polonezi, aproximativ 45 300 de bărbați ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani au intrat în Polonia din ianuarie până chiar înainte de schimbarea regulii de la sfârșitul lunii august. În următoarele două luni, acest număr s-a mai mult decât dublat, ajungând la 98 500 – adică aproximativ 1.600 pe zi.