Aplicarea TVA la importul autovehiculelor, care urma să intre în vigoare din 2026, va fi amânată până la aderarea R. Moldova la UE

Impozitul sub formă de TVA a importurilor autoturismelor în R. Moldova va fi amânat odată cu aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, acesat urma să intre în vigoare din 1 ianuarie 2026, anunță luni, 20 octombrie, Radu Marian.

„Urmare a consultărilor cu conducerea Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal, vom propune în Parlament amânarea intrării în vigoare a impozitării sub formă de TVA la importul autoturismelor în R. Moldova Decizia de a trece la un regim de impozitare TVA pentru autovehicule a fost aprobată cu doi ani în urmă pentru a ne alinia la standardele UE de impozitare și pentru a oferi mai multă simplitate și previzibilitate pentru persoane fizice și agenți economici”, a precizat deputatul PAS.

Potrivit acestuia, una din condițiile de bază pentru a finaliza tranziția la acest nou regim fiscal a fost crearea unui sistem informațional care să ofere publicului un instrument public clar și imparțială de estimare a valorii autoturismului până la intrarea în vamă, care să reducă riscurile de abuz și greșeli.

„Deși au fost făcute progrese în a pregăti din punct de vedere tehnic tranziția spre acest nou regim de impozitare, există în continuare riscuri cu privire la estimarea valorii unităților de transport, din care motiv a fost luată decizia de a amâna intrarea în vigoare a impozitării TVA”, susține Marian.

Astfel, modificările legislative de menținere a actualului regim fiscal vor fi adoptate în cel mai scurt timp.