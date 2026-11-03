„Apel la empatie, omenie și milă creștinească” – Igor Dodon solicită grațierea Evgheniei Guțul. Reacția Președinției

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a solicitat președintei Maia Sandu grațierea fostei bașcane a Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șor”, declarat neconstituțional. Potrivit Președinției, solicitarea nu întrunește condițiile legale pentru a fi examinată.

Într-o postare făcută pe Facebook marți, 3 noiembrie, liderul PSRM a publicat scrisoarea adresată președintei Maia Sandu prin care solicită grațierea Evgheniei Guțul, condamnată la 7 ani se închisoare.

„Am adresat o scrisoare Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu solicitarea de a o grația pe Evghenia Guțul, Bașcanul ales al Găgăuziei, condamnată la șapte ani de închisoare.

Am făcut apel la empatie, omenie și milă creștinească, amintind că Evghenia Guțul este mama a doi copii minori care o așteaptă acasă. În contextul alegerilor pentru funcția de Bașcan, programate pentru 15 noiembrie, consider că eliberarea doamnei Guțu nu mai poate influența situația politică din Găgăuzia. În schimb, grațierea ar putea deveni un gest de reconciliere politică între Chișinău și autonomia găgăuză, între puterea centrală și poporul găgăuz”, a scris Igor Dodon.

Într-o reacție oferită Teleradio-Moldova, Președinția a menționat că solicitarea liderului socialiștilor, Igor Dodon, nu întrunește condițiile legale pentru a fi examinată.

„Președinția R. Moldova a făcut trimitere la regulamentul care permite depunerea unei asemenea cereri de către persoana condamnată sau, cu acordul acesteia, de către anumite persoane și entități expres prevăzute. Prin urmare, demersul fostului șef de stat nu poate fi examinat în cadrul procedurii de grațiere individuală.

Potrivit Președinției, articolul 88 din Constituție îi conferă șefului statului dreptul de a acorda grațiere individuală, însă procedura este reglementată prin Decretul prezidențial nr. 894 din 18 aprilie 2023. Regulamentul prevede că cererea de grațiere poate fi depusă de persoana condamnată sau, cu acordul acesteia, de rudele apropiate, avocați împuterniciți, reprezentanți legali și alte persoane ori entități prevăzute expres. În lipsa acordului persoanei condamnate, solicitarea nu este examinată”, conform sursei citate.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a cerut eliberarea fostei bașcane a Găgăuziei, aceasta fiind una dintre condițiile puse de Moscova pentru „îmbunătățirea” relațiilor cu R. Moldova. Peskov a inclus-o pe Guțul în categoria celor pe care îi numește „deținuți politici” și a cerut eliberarea acesteia „din considerente umanitare”.

Fosta bașcană a regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan. Sentința a fost pronunțată de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Ana Cucerescu. „Fapta întrunește elementele infracțiunii”, a concluzionat judecătoarea.

Învinuirile aduse de procurori

Actuala bașcană a regiunii Găgăuze, Evghenia Guțul, în trecut – secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare şi Control al fostului Partid Politic „Şor”, și Svetlana Popan, fostă secretară în cadrul Oficiului Central al aceluiași partid, declarat neconstituțional în iunie 2023, au fost cercetate pe două capete de acuzare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

Potrivit procurorilor, în perioada 2019 – 2022, Evghenia Guțul a fost implicată în activitatea de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, parvenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur timp de 24 ore).

Pe un alt capăt de acuzare, procurorii i-au imputat Evgheniei Guțul că, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor şi remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Şor” în faţa instituțiilor publice din mun. Chişinău, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de 42,5 milioane de lei.

Fapte infracționale similare i s-au incriminat și Svetlanei Popan, care, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, a acceptat finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 9,7 milioane de lei, bani destinați pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic, achitarea salariilor necontabilizate membrilor de oficii teritoriale.