Rusia cere eliberarea Evgheniei Guțul, pentru „îmbunătățirea” relațiilor dintre Chișinău și Moscova

Eliberarea fostei bașcane a Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată pentru finanțarea ilegală a Partidului „Șor”, declarat neconstituțional, este una dintre condițiile puse de Moscova pentru „îmbunătățirea” relațiilor cu R. Moldova, potrivit NewsMaker.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat în fața jurnaliștilor că autoritățile de la Chișinău trebuie să renunțe la ceea ce el numește „rusofobie” și să își exprime interesul pentru relații bune cu Rusia.

Peskov a inclus-o pe Guțul în categoria celor pe care îi numește „deținuți politici” și a cerut eliberarea acesteia „din considerente umanitare”.

„Nu este nimic complicat, este foarte simplu. Pentru aceasta, trebuie doar să se renunțe la linia care are la bază rusofobia. Pentru aceasta, trebuie eliberați deținuții politici. Măcar să fie eliberată mama a doi copii, Guțul, fie și numai din considerente umanitare. Și trebuie pur și simplu declarat interesul pentru construirea unor relații bune cu Rusia. Rusia privește întotdeauna pozitiv asemenea declarații, le salută și este pregătită să urmeze calea normalizării relațiilor și a unei cooperări cu adevărat reciproc avantajoase”, a declarat Peskov.

Fosta bașcană a regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan. Sentința a fost pronunțată de magistrata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Ana Cucerescu. „Fapta întrunește elementele infracțiunii”, a concluzionat judecătoarea.

Învinuirile aduse de procurori

Actuala bașcană a regiunii Găgăuze, Evghenia Guțul, în trecut – secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare şi Control al fostului Partid Politic „Şor”, și Svetlana Popan, fostă secretară în cadrul Oficiului Central al aceluiași partid, declarat neconstituțional în iunie 2023, au fost cercetate pe două capete de acuzare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”.

Potrivit procurorilor, în perioada 2019 – 2022, Evghenia Guțul a fost implicată în activitatea de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în Republica Moldova, parvenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur timp de 24 ore).

Pe un alt capăt de acuzare, procurorii i-au imputat Evgheniei Guțul că, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor şi remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Şor” în faţa instituțiilor publice din mun. Chişinău, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de 42,5 milioane de lei.

Fapte infracționale similare i s-au incriminat și Svetlanei Popan, care, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, a acceptat finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în sumă totală de 9,7 milioane de lei, bani destinați pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic, achitarea salariilor necontabilizate membrilor de oficii teritoriale.