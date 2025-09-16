ANTA respinge acuzațiile privind excluderea nejustificată a orașului Leova din ruta Chișinău–Cahul. „Nu au fost privați de accesul la transportul public”

După ce, în spațiul public, au apărut afirmații potrivit cărora orașul Leova ar fi fost exclus nejustificat din graficul de circulație al rutei regulate Chișinău–Cahul, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) precizat că modificarea serviciilor regulate se realizează exclusiv în baza legislației în vigoare, ca urmare a solicitărilor depuse de operatorii de transport rutier. Toate schimbările sunt efectuate cu consultarea și avizarea autorităților publice locale, se arată în comunicatul de presă emis de ANTA.

ANTA precizează că, în ultimele șase luni, aproximativ 20 de curse care includeau staționarea în orașul Leova au fost ajustate la solicitarea transportatorilor, iar autorizațiile au fost emise în strictă conformitate cu Codul transporturilor rutiere și alte acte normative aplicabile.

Totodată, agenția subliniază că locuitorii din Leova nu au fost privați de accesul la transportul public interraional. În prezent, există 20 de curse regulate operate de transportatori autorizați, care le asigură deplasarea spre și dinspre Chișinău.

„Respingem orice insinuare privind existența unor interese private în luarea deciziilor. ANTA își reafirmă angajamentul de a oferi cetățenilor servicii de transport public interraional sigure și accesibile pentru toți”, se arată în comunicatul instituției.