ANRE a aprobat calendarul de liberalizare a pieței gazelor naturale. Va fi stabilită trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață

Astăzi, 30 septembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat calendarul privind liberalizarea graduală a pieței gazelor naturale și a angajamentelor internaționale ale R. Moldova în domeniul energetic.

Decizia stabilește trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață, eliminând treptat regimul reglementat pentru consumatorii noncasnici mari și mijlocii.

„Conform deciziei adoptate, începând cu 1 aprilie 2026, obligația de serviciu public nu se va mai aplica pentru consumatorii noncasnici mari, care au un consum mai mare de 100 000 m3/an, aceștia urmând să achiziționeze gaze naturale doar la prețuri negociate. Consumatorii noncasnici mijlocii, care au un consum între 10 000 m3/an și 100 000 m3/an, urmează să treacă pe piața liberă începând cu 1 aprilie 2027. Consumatorii casnici, noncasnici mici și instituțiile și întreprinderile care prestează servicii sociale esențiale (asistența medicală, asistența socială esențială, de urgență, de securitate, pentru educație sau pentru administrația publică) vor continua să beneficieze de furnizare la prețuri reglementate, dar cu dreptul de a opta pentru piața liberă”, se arată în comunicatul de presă emis de ANRE.

Agenția precizează că liberalizarea pieței gazelor naturale este o măsură necesară pentru crearea unui sector energetic competitiv și transparent. R. Moldova depinde în totalitate de importurile de gaze naturale, iar diversificarea surselor și introducerea mecanismelor concurențiale reduc riscurile de monopol, contribuie la stabilitatea aprovizionării și aliniază piața națională la standardele Uniunii Europene, totodată, liberalizarea reprezintă premisă pentru integrarea în piața regională și europeană a energiei, scrie sursa citată.