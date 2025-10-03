Amenzi totale de 69 000 de lei pentru 9 posturi TV: au încălcat legislația electorală în procesul de reflectare a parlamentarelor

În ședința din 3 octombrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat amenzi în mărime totală de 69 000 de lei pentru 9 posturi TV și câte o avertizare publică pentru 7 posturi TV, pentru încălcarea legislației electorale în procesul de reflectare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, dar și a prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA).

Sancționați cu amendă au fost:

„TVC21” – 15 000 lei,

„Jurnal TV” – 12 000 lei,

„TV-Găgăuzia” – 10 000 lei,

„Next TV” – 7 000 lei,

„One TV” – 6 000 lei,

„Canal Regional” – 6 000 lei,

„Exclusiv-TV” – 5 000 lei,

„Star TV” – 4 000 lei,

„Agro TV Moldova” – 4 000 lei.

Avertizare publică au primit posturile „Moldova 1”, „TVR Moldova”, „TV8”, „R Live TV”, „Cinema 1”, „Pro TV Chișinău” și „Vocea Basarabiei”.

Încălcările pentru care s-au aplicat sancțiunile au vizat: neconformarea cu declarația privind politica editorială aprobată de CA; neincluderea subiectelor cu caracter electoral la rubrica specială; emisiunile de informare electorală nu au fost evidențiate corespunzător; reflectarea necorespunzătoare a sondajelor de opinie; a fost publicată/difuzată publicitate electorală care contravine prevederilor art.7 alin. (3) și art.9 alin. (2) din Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate, și altele.

De asemenea, unele din cele mai mari sancțiuni au vizat încălcarea art. 13 alin (d) din CSMA, care prevăd expres că furnizorii de servicii media trebuie să evite orice formă de discriminare.

Monitorizarea a cuprins perioada 19 – 26 septembrie 2025, a patra și ultima săptămână din campania electorală. CA a efectuat controlul tuturor celor 22 de posturi care au declarat că vor reflecta alegerile parlamentare din această toamnă.

Concluziile din cea de-a patra săptămână: