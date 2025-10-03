Amenzi totale de 69 000 de lei pentru 9 posturi TV: au încălcat legislația electorală în procesul de reflectare a parlamentarelor
În ședința din 3 octombrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat amenzi în mărime totală de 69 000 de lei pentru 9 posturi TV și câte o avertizare publică pentru 7 posturi TV, pentru încălcarea legislației electorale în procesul de reflectare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, dar și a prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale (CSMA).
Sancționați cu amendă au fost:
- „TVC21” – 15 000 lei,
- „Jurnal TV” – 12 000 lei,
- „TV-Găgăuzia” – 10 000 lei,
- „Next TV” – 7 000 lei,
- „One TV” – 6 000 lei,
- „Canal Regional” – 6 000 lei,
- „Exclusiv-TV” – 5 000 lei,
- „Star TV” – 4 000 lei,
- „Agro TV Moldova” – 4 000 lei.
Avertizare publică au primit posturile „Moldova 1”, „TVR Moldova”, „TV8”, „R Live TV”, „Cinema 1”, „Pro TV Chișinău” și „Vocea Basarabiei”.
Încălcările pentru care s-au aplicat sancțiunile au vizat: neconformarea cu declarația privind politica editorială aprobată de CA; neincluderea subiectelor cu caracter electoral la rubrica specială; emisiunile de informare electorală nu au fost evidențiate corespunzător; reflectarea necorespunzătoare a sondajelor de opinie; a fost publicată/difuzată publicitate electorală care contravine prevederilor art.7 alin. (3) și art.9 alin. (2) din Legea nr. 62/2022 cu privire la publicitate, și altele.
De asemenea, unele din cele mai mari sancțiuni au vizat încălcarea art. 13 alin (d) din CSMA, care prevăd expres că furnizorii de servicii media trebuie să evite orice formă de discriminare.
Monitorizarea a cuprins perioada 19 – 26 septembrie 2025, a patra și ultima săptămână din campania electorală. CA a efectuat controlul tuturor celor 22 de posturi care au declarat că vor reflecta alegerile parlamentare din această toamnă.
Concluziile din cea de-a patra săptămână:
- Știri cu caracter electoral: au fost difuzate 772 de materiale cu tematică electorală, ceea ce reprezintă un volum total de 28 ore și 23 de minute, adică o pondere de 43,6% din conținutul total al buletinelor informative.
- Ponderea subiectelor electorale în buletinele de știri: „One TV” s-a remarcat prin cea mai mare pondere a subiectelor electorale în cadrul buletinelor de știri, dedicând acestora 71,4% din durata totală a programelor informative.
- Prezența protagoniștilor în subiectele electorale: În ultima perioadă de control, concurenții electorali au fost protagoniștii cu cele mai multe prezențe în subiectele cu caracter electoral – cu o prezență de 48%, urmați de organele de stat – cu 25%, cetățenii de rând, actorii politici și experții – fiecare categorie cu câte 7% , iar organele electorale – 6%. Servicii media audiovizuale au acordat concurenților electorali în această perioadă un timp total de 10 ore și 16 minute, ceea ce reprezintă 36,1% din durata cumulată a subiectelor electorale difuzate.
- Durata reflectării concurenților electorali: „7 TV” și „Cinema 1” au alocat cel mai mare timp reflectării concurenților electorali, cu un total de 1 oră și 12 minute fiecare, iar cel mai mic timp concurenților electorali a dedicat „TV-Găgăuzia”, 5 minute și 30 de secunde.
- Concurenții electorali cu cea mai mare vizibilitate: Din perspectiva frecvenței aparițiilor, cei mai reflectați concurenți electoral au fost BEP cu 195 de apariții (15%), fiind urmat de PAS cu 169 de apariții (13%), bl. Alternativa cu 107 apariții sau 8,2%. La polul opus, cel mai puțin reflectați concurenți au fost UCSM cu 29 de apariții (2,2%).
- Reflectarea subiectelor conflictuale în buletinele informative: 19 SMA au difuzat, cumulat, 330 de subiecte cu caracter conflictual, sau 42,7% din numărul total de materiale electorale difuzate în perioada a treia, dintre care 19 subiecte (2,5%) au fost prezentate dezechilibrat, fără prezentarea pozițiilor părților vizate. 6 SMA au difuzat știri conflictuale dezechilibrat, în care au lipsit pozițiile părților vizate („TVR Moldova” – 1 subiect, „Jurnal TV” – 3 subiecte, „Next TV” – 3 subiecte, „1 TV” – 2 subiecte, „Vocea Basarabiei TV” – 1 subiect și „TVC 21” – 9 subiecte).
- Distribuția de gen a surselor citate în subiectele electorale: Majoritatea protagoniștilor/surselor citate au fost de sex masculin – 1 000 de surse (66,5%), celor de sex feminin revenindu-le – 503 apariții (33,5%).
- Dezbateri electorale:20 SMA au difuzat cumulat 73 de dezbateri electorale, 1 SMA nu a difuzat dezbateri electorale în perioada a patra, iar 4 SMA au admis abateri la difuzarea dezbaterilor electorale. Abaterile atestate au fost: dezbateri neîncadrate în rubrică sau încadrate în altă rubrică, dezbateri difuzate la altă oră decât cea indicată în Declarație, reluări difuzate de 2 ori, întrebări formulate părtinitor.
- Publicitate electorală:În perioada de control, 17 SMA au difuzat în total 880 de spoturi de publicitate electorală, cu o durată totală de 9 ore 28 de minute. Nereguli atestate la difuzarea spoturilor au fost: încadrarea necorespunzătoare a spoturilor electorale în alte rubrici decât cea specială, devieri de la ora declarată, depășirea limitelor legale, lipsa mențiunii privind detaliile contractului de publicitate, difuzarea spoturilor de publicitate cu impact negativ asupra publicului, devieri legate de ora de difuzare a spoturilor de publicitate.