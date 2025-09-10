Ambasadorul Oleg Serebrian a prezentat scrisorile de acreditare președintelui turc. Prioritățile mandatului său

Marți, 9 septembrie 2025, Oleg Serebrian, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotențiar al R. Moldova în R. Turcia a prezentat scrisorile de acreditare președintelui turc, Recep Tayyip Erdoğan. Ceremonia oficială s-a desfășurat la Palatul Prezidențial din capitala Ankara.

Potrivit unui comunicat al Ambasadei R. Moldova în R. Turcia, în cadrul întrevederii, președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a urat noului Ambasador al R. Moldova „succese mari în activitatea sa diplomatică”, menționând „deschiderea părții turce în vederea consolidării și aprofundării în continuare a relațiilor bilaterale spre binele ambelor țări și popoare”.

„Șeful statului turc a mai reafirmat că R. Turcia sprijină țara noastră și apreciază parteneriatul strategic cu R. Moldova”, se mai arată în comunicatul Ambasadei R. Moldova la Ankara.

De cealaltă parte, ambasadorul Oleg Serebrian a făcut referință la „nivelul înalt al dialogului politic moldo-turc”, inclusiv prin prisma vizitelor reciproce, în spiritul parteneriatului strategic existent între R. Moldova și R.Turcia.

De asemenea, diplomatul a menționat prioritățile mandatului său, care includ, printre altele, aprofundarea dialogului politic, extinderea cooperării comercial-economice și atragerea investițiilor turcești în țara noastră, precum și promovarea schimburilor culturale și interumane.