Ambasada R. Moldova în Grecia informează cetățenii în legătură cu declanșarea unei greve naționale și îi îndeamnă să verifice orarul transportului public

Ambasada R. Moldova în Grecia informează cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Elenă asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanșarea unei greve naționale.

În acest context, pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar și maritim.

„Recomandăm cetățenilor R. Moldova să verifice orarul de funcționare al mijloacelor de transport în comun, la data de 14 octombrie 2025, pe site-urile Web oficiale ale companiilor de transport”, îndeamnă Ambasada.

Pentru asistență consulară, cetățenii sunt îndemnați să contacteze Ambasada Republicii Moldova în Grecia:

Ce se întâmplă în Grecia

Potrivit presei elene, o grevă națională de 24 de ore va avea loc marți, 14 octombrie, între orele 00:01 și 23:59. Manifestația va perturba transportul public, serviciile feroviare și operațiunile cu feribotul în Grecia, la care participă mai multe sindicate.

Organizată de Confederația Funcționarilor Publici (ADEDY), greva protestează împotriva reformelor propuse în domeniul muncii, inclusiv prelungirea orelor de lucru. Lucrătorii solicită negocieri colective mai stricte, ore de lucru mai scurte și ameliorarea presiunilor legate de costul vieții.

În Atena, serviciile de metrou, tramvai și tren electric (ISAP) vor funcționa cu program limitat între orele 09:00 și 17:00, conform anunțurilor sindicatelor de transport în comun. Deciziile privind serviciile de autobuz și tramvai sunt în așteptare.

Federația Panelenică a Lucrătorilor Feroviari (POS) se va alătura grevei, ceea ce va afecta orarul trenurilor la nivel național, inclusiv pe cel al căilor ferate suburbane (Proastiakos). Se așteaptă ca Hellenic Train să confirme în curând anulările, cu posibile servicii limitate ale personalului de urgență.