A fost lansat un program de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice: Circa 2000 de agricultori vor primi echipamente agricole

Circa 2000 de agricultori, în special tineri, femei, fermieri cu venituri reduse, din familii monoparentale sau familii cu mulți copii vor primi prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală echipament agricol la alegere: seră, folie pentru mulcire sau cultivator electric din partea Programelor IFAD în Moldova, se arată în comunicatul de presă emis de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor (UCIP) a Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD).

Astăzi, 9 octombrie, a fost lansat Programul de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice (CAGP) de către UCIP IFAD, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și cu sprijinul Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).

Inițiativa va cuprinde 166 de primării de pe întreg teritoriu al R.Moldova, care fac parte din 43 de GAL-uri, acestea fiind zonele geografice identificate ca fiind extrem de vulnerabile la riscurile legate de climă și caracterizate de un nivel ridicat de sărăcie, măsurat prin Indicele de deprivare a zonelor mici (SADI).

Conform comunicatului, programul urmărește să sprijine fermierii vulnerabili în adoptarea practicilor agricole reziliente la schimbările climatice și dotarea cu echipamente agricole. Pe întreg parcursul intervenției, GAL-urile vor avea rolul de a facilita instruirea fermierilor, selectarea beneficiarilor și distribuirea echipamentelor către aceștia.

Sprijinirea fermierilor se va realiza prin:

• Instruire gratuită a cel puțin 2 400 de fermieri privind metodele de adaptare la condițiile climatice extreme;

• Granturi pentru echipamente Agricole la alegere (seră agricolă, folie pentru mulcire, cultivator electric cu acumulator) pentru cel puțin 2 000 de beneficiari. Valoarea maximă a granturilor va constitui circa 10 mii de lei per persoană, iar 10% din costul echipamentului va fi contribuția proprie a beneficiarului.

„Programul de granturi pentru adaptarea la schimbările climatice, oferit de Guvern prin intermediul partenerilor noștri de la IFAD, reprezintă un pas important în sprijinirea micilor antreprenori și a producătorilor casnici din zonele rurale, contribuind la dezvoltarea economică durabilă și la creșterea calității vieții în mediul rural din Republica Moldova„, a declarat secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu.