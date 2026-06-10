A fost lansat EVO 2.0, cu portofelul de identitate digitală și servicii proactive pentru afaceri

Agenția de Guvernare Electronică (AGE) a lansat noua versiune EVO 2.0, care include și portofelul de identitate digitală. Astfel, R. Moldova se numără printre puținele țări din afara Uniunii Europene care implementează acest portofel, potrivit unui comunicat al AGE.

Direcția asumată de AGE se bazează pe următoarele principii:

Servicii digitale în mod implicit;

Reutilizarea datelor deja deținute de stat;

Acces centralizat la servicii;

Comunicare proactivă cu cetățenii și mediul de afaceri.

În 2025, serviciile digitale guvernamentale au generat plăți de peste 853 milioane de lei, echivalentul a circa 44 milioane de euro. Totodată, timpul economisit prin utilizarea serviciilor digitale a depășit 9,3 milioane de ore, ceea ce reprezintă peste 1000 de ani de viață redați cetățenilor și mediului de afaceri.

„Cu EVO 2.0 și portofelul de identitate digitală, trecem la o nouă etapă: de la servicii disponibile online la servicii care vin mai aproape de oameni, sunt mai ușor de folosit și pot fi accesate în siguranță direct din telefon.”, a declarat Nicoleta Colomeeț, directoarea AGE.

Aplicația păstrează funcționalitățile deja utilizate de cetățeni, cum ar fi accesul la servicii publice, plăți și istoricul plăților, programări, împuterniciri digitale și seturi de date disponibile pentru cetățeni, însă vine și cu îmbunătățiri, cum ar fi:

Acces mai rapid la servicii;

Notificări proactive;

Primirea, partajarea și gestionarea fișierelor digitale;

Administrarea contului pentru plățile sociale.

Un element-cheie al noii versiuni este portofelul de identitate digitală EVO. În aplicația EVO, lansată în 2024, au fost generate deja peste 300 de mii de acte digitale. Documentele disponibile includ buletinul / cartea de identitate, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Aceste documente sunt echivalente juridic cu cele pe suport fizic conform Legii nr. 321 din 09.11.2023.

„Până acum, verificarea documentelor digitale era limitată la interacțiuni directe între utilizatori. Noul portofel de identitate digitală permite verificarea directă a identității în sistemele instituționale, în mediul de afaceri și în bănci, prin partajarea sigură și controlată a datelor necesare, fără copii pe hârtie și fără procese manuale inutile”, explică Agenția de Guvernare Electronică (AGE).

Pentru instituții și afaceri, infrastructura portofelului oferă identificare mai rapidă, reducerea costurilor operaționale și reducerea riscurilor de fraudă.

Trei bănci au integrat deja portofelul EVO și urmează să înceapă utilizarea acestuia la ghișeu. R. Moldova se numără printre puținele țări din afara Uniunii Europene care implementează Portofelul de identitate digitală conform principiilor EUDI Wallet.

Țara noastră a devenit membru al consorțiului internațional WE BUILD, alături de Germania, Estonia, Cehia, Italia, România etc. Consorțiul a fost selectat de Comisia Europeană pentru a participa la Proiectul Pilot de Amploare dedicat Portofelului de Identitate Digitală al Uniunii Europene.

În prima etapă, accentul este pus pe dezvoltarea versiunii minime funcționale a portofelului, bazată pe standarde tehnice europene și internaționale. Etapele următoare vor include:

Autentificarea utilizatorilor;

Onboarding la distanță;

Semnarea documentelor și tranzacțiilor;

Pregătirea pentru utilizare transfrontalieră.

Un alt pilon important al transformării digitale este MConnect, infrastructura de interoperabilitate care permite schimbul sigur de date între instituții. Această infrastructură permite reducerea solicitării repetate a documentelor și dezvoltarea serviciilor proactive bazate pe evenimente de viață.

Un exemplu prezentat la summit este scenariul nașterii unui copil, în care instituțiile publice colaborează în timp real pentru ca părinții să primească notificări, actualizări și informații utile direct în EVO, fără proceduri separate în mai multe instituții.

În 2026, prin MConnect sunt realizate peste 3,2 milioane de schimburi de date zilnic și peste 394 milioane de schimburi de date în total.