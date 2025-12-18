Pe 18 decembrie a fost constituită Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova, la inițiativa unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Socialiștilor din R. Moldova” (PSRM). Comisia parlamentară specială va fi constituită din 11 membri, după cum anunță Legislativul într-un comunicat.

Șase dintre membrii Comisiei sunt reprezentanți ai Fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate”, iar fracțiunile „Partidul Socialiștilor din R. Moldova”, „Alternativa”, „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”, „Partidul Nostru” și „Democrația Acasă” au delegat câte un reprezentant în Comisia specială parlamentară.

Ion Groza va fi președintele acesteia, iar Olga Cebotari – vicepreședinta Comisiei.

„Comisia parlamentară specială va monitoriza și va evalua situația actuală privind politicile de reintegrare, va elabora propuneri și recomandări și va informa Biroul permanent și, după caz, plenul Parlamentului, cel puțin o dată pe semestru, despre activitatea sa și principalele subiecte de actualitate legate de politicile de reintegrare a R. Moldova.

În activitatea sa, Comisia va colabora cu organizații internaționale specializate în mediere și dialog, precum și cu specialiști din cadrul autorităților competente, al societății civile, mediului academic, parteneri de dezvoltare etc”, se precizează în comunicatul Parlamentului.

Proiectul de hotărâre cu privire la constituirea Comisiei parlamentare speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova a fost votat de 87 de deputați.