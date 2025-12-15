A cincea moțiune de cenzură împotriva guvernului din România a fost respinsă de Parlament. Bolojan: „Semnatarii moțiunii livrează doar haos și scandal”

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan a picat luni, 15 decembrie, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, nefiind întrunit numărul necesar de 232 de voturi pentru a trece. Aceasta a fost intitulată „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” și a fost inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR, conform HotNews.ro.

Inițiativa parlamentară a fost prezentată pe 8 decembrie de senatorul grupului Pace – Întâi România, Ninel Peia.

Astfel, au fost înregistrate 139 de voturi „pentru”, 2 „împotrivă”. Moțiunea a picat întrucât nu a întrunit majoritatea de 232 de voturi necesare pentru adoptare, potrivit Constituției României.

În moţiune se cerea demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, pe motiv că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică – toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn”.

„Cetăţenii plătesc preţul, iar Guvernul continuă să confunde austeritatea cu eficienţa, iar shopping-ul extern cu dezvoltarea naţională. România nu mai poate tolera această combinaţie toxică de incompetenţă şi indiferenţă. Prin urmare, solicităm Parlamentului să ia act de eşecul Guvernului şi să adopte măsurile constituţionale corespunzătoare – mai precis demiterea Cabinetului Bolojan. Poporul român merită mai mult decât promisiuni goale şi politici care îl sărăcesc. Merită un guvern care serveşte interesele naţionale, nu pe cele ale comodităţii politice sau ale afacerilor comandate de interese străine (…)”, se arată în textul moţiunii de cenzură.

Ce spunea Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercurea trecută, 10 decembrie, în emisiunea Friendly Fire că nu are emoţii la moţiunea de cenzură, susținând că nu se agață de o anumită funcție.

„Nu am emoții la moțiunea de cenzură, dar n-aș vrea să înțelegeți că mă agăț de o anumită funcție. Ce trebuie să înțelegem? Indiferent cine este premier și ce majoritate parlamentară am avea noi, problemele cu care se confruntă România nu dispar. Ele trebuie atacate, trebuie gestionate și nu este un lucru ușor să faci acest proces de a le gestiona, de a corecta deficite, de a crea condiții de dezvoltare, de a negocia contracte și așa mai departe”, a spus Ilie Bolojan.

Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă este nevoie de 232 de voturi din 463, număr pe care opoziția nu-l are. În total, cele patru partide (PSD-PNL-USR-UDMR) care formează guvernul au 293 de parlamentari, la care se adaugă 16 deputați din grupul minorităților naționale, grup care susține Guvernul în Parlament. Astfel, conform HotNews.ro, matematic, fără susținere de la parlamentarii coaliției, inițiativa nu poate trece.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe 9 decembrie că, dacă PSD decide să iasă de la guvernare, va fi o decizie asumată, și nu va vota moțiunea de cenzură.

„Evident că nu vom vota această moțiune de cenzură, pentru că suntem parteneri în această coaliție. Iese din discuție. Dacă vom hotărî ca urmare a votului dat de colegii mei (…) că vom ieși din guvernare, din coaliție, vom ieși, asta înseamnă asumat. Nu votăm așa ceva”, a declarat Grindeanu, la finalul unei ședințe a conducerii PSD.

Ilie Bolojan în plen: „Semnatarii moțiunii livrează doar haos și scandal”