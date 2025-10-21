A atacat un angajat al unui local, cerând banii din aparatul de casă: inculpatul, condamnat la închisoare pentru tâlhărie

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, după ce a atacat angajatul unui local de fast-food, cerându-i banii pe care îi avea în aparatul de casă. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, cazul a avut loc în noaptea lui 16 iunie 2025, în sectorul Ciocana din municipiul Chișinău. În timpul atacului, bărbatul era înarmat cu un cuțit și un pistol.

„În timpul agresiunilor, inculpatul i-a aplicat o lovitură cu pistolul în regiunea tâmplei victimei și a determinat-o să-i predea suma de 700 de lei, după care a părăsit locul faptei”, precizează Procuratura Generală.

Ca urmare a loviturilor, victima a suferit traumatisme în regiunea capului și feței. Leziunile, potrivit raportului de expertiză medico-legală, au fost încadrate în categoria vătămărilor ușoare ale integrității corporale și sănătății.

Pe parcursul procesului penal, inculpatul și-a recunoscut integral vina pentru faptele comise și și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru.

Inculpatul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind condamnat pentru cauzarea vătămărilor grave, ispășind pedeapsa închisorii pentru fapta comisă.