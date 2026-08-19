90 de tentative de escrocherie au fost raportate de cetățeni. Oamenii legii fac apel la cetățeni „să nu ia decizii sub presiunea apelantului”

În ultimele 24 de ore, oameni legii nu au înregistrat cazuri noi de fraudă telefonică, însă au fost raportate 90 de tentative de escrocherie, a anunțat Inspectoratul General al Poliției.

„Este un semnal pozitiv, dar fenomenul persistă și necesită în continuare atenție”, a scris Inspectoratul.

IGP îndeamnă repetat:

Nu divulgați niciodată prin telefon datele cardului bancar, parolele, PIN-ul sau codurile de autentificare;

Dacă apelul vi se pare suspect, închideți imediat și nu urmați instrucțiunile apelantului;

Verificați informația, contactând direct instituția invocată, folosind datele oficiale de contact;

Dacă ați fost ținta unei tentative de escrocherie, sesizați imediat Poliția.