283 de mii de lei, pierduți de un bărbat din Chișinău într-o schemă de escrocherie telefonică

Un bărbat de 65 de ani din Chișinău a fost înșelat cu 283 de mii de lei, după ce escrocii s-au prezentat drept angajați ai unor instituții și companii. Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță că, în weekend, nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică, însă o faptă comisă anterior a fost raportată de victimă.

Potrivit IGP, bărbatul a fost contactat de persoane necunoscute care s-au prezentat, pe rând, drept angajați ai Premier Energy, MAIB, Băncii Naționale a Moldovei și ai Serviciului de Informații și Securitate.

Suspecții i-ar fi spus victimei că pe numele său ar fi fost contractat un credit de 130 de mii de lei și că este necesară „verificarea și securizarea” banilor. Sub acest pretext, bărbatul a fost determinat să contracteze mai multe credite.

După ce a obținut banii, victima i-a transmis unor persoane necunoscute care s-au prezentat la domiciliul său, prejudiciul total fiind estimat la 283 de mii de lei.

Totodată, IGP precizează că, datorită vigilenței cetățenilor, alte 87 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii.

Oamenii legii reamintesc că angajații băncilor, ai instituțiilor statului sau ai companiilor nu solicită transmiterea banilor către persoane necunoscute pentru „securizarea” acestora.