UPDATE Activitatea PTF Palanca – Maiaki-Udobnoe a fost reluată

Luni, 5 octombrie 2026, în zona punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, a căzut un proiectil, care în urma impactului cu solul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în preajma barierei. Incidentul a avut loc în jurul orei 09:38, informează Poliția de Frontieră.

UPDATE 17:04 Poliția de Frontieră anunță că activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki Udobnoe a fost reluată.

„Starea de sănătate a polițistului de frontieră este stabilă și se află în afara oricărui pericol. Acesta beneficiază de asistența necesară din partea serviciilor specializate”, precizează autoritățile.

Participanții la traficul transfrontalier își pot continua deplasările prin acest punct de trecere în regim obișnuit.

Poliția de Frontieră recomandă călătorilor să manifeste înțelegere, să urmeze indicațiile angajaților din punctul de trecere și, înainte de deplasare, să consulte sursele oficiale privind situația la frontieră.

UPDATE 13:38 Activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe rămâne sistată, anunță Poliția de Frontieră.

„La fața locului activează echipele specializate ale autorităților competente, care desfășoară verificări în zona în care a căzut proiectilul. Perimetrul este securizat, iar accesul persoanelor în zonă este restricționat”, se arată în comunicat.

În urma incidentului, un angajat al Poliției de Frontieră a fost ușor rănit, alte victime nu au fost înregistrate.

„Starea de sănătate a angajatului este stabilă. Acesta beneficiază de asistența necesară din partea serviciilor specializate. Recomandăm cetățenilor să evite zona, iar pentru traversarea frontierei, călătorii sunt îndemnați să utilizeze punctul de trecere a frontierei Tudora”, a adăugat PF.

UPDATE 11:25 Pe canalele de Telegram din Ucraina au apărut primele imagini cu autobuzul lovit la PTF Palanca:

Sursa: Telegram/ Сила Громади Sursa: Telegram/ Сила Громади

Știre inițială:

„În aceste condiții, activitatea punctului de trecere a frontierei Palanca (Republica Moldova) – Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost sistată. Potrivit informațiilor preliminare, proiectilul a provocat deteriorări autobuzului și cabinei de control, iar un angajat al Poliției de Frontieră este ușor rănit, alte victime nu au fost înregistrate”, comunică Poliția de Frontieră.

Cetățenii sunt îndemnați ca, să se abțină de la deplasările în această zonă, iar în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii produse în apropierea frontierei, să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

De asemenea, autoritățile roagă cetățenii să nu se apropie de eventuale resturi ale unor aparate de zbor, muniții sau alte obiecte necunoscute și să anunțe imediat autoritățile prin Serviciul 112.