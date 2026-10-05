O navă s-a scufundat în Marea Neagră: Doi marinari – găsiți decedați, iar alți 11 au fost salvați după ce la bordul vasului s-a produs un incendiu

Două persoane au fost găsite decedate și 11 membri ai echipajului au fost salvați, după ce la bordul unei nave a izbucnit un incendiu, după care s-a scufundat în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României. Despre incident a informat Ministerul Afacerilor Interne român (MAI), luni, 5 octombrie, conform Agerpres.

Conform sursei citate, structurile MAI desfășoară o misiune complexă pentru salvarea echipajului unei nave care s-a scufundat în Marea Neagră.

„Unsprezece membri ai echipajului au fost salvați. De asemenea, au fost identificate și două persoane decedate”, se arată în comunicatul transmis de MAI.

Elicopterul din cadrul Inspectoratului General de Aviație al României a preluat, prin troliere, persoanele rănite în vederea acordării asistenței medicale de urgență.

„Misiunea este în dinamică, navele Gărzii de Coastă și elicopterul Inspectoratului General de Aviație desfășurând activități specifice”, se mai spune în comunicat.

Potrivit MAI, în jurul orei 11:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către MRCC Constanța cu privire la faptul că la bordul unei nave comerciale, aflată în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 30 de mile marine sud de localitatea Sfântul Gheorghe, s-a produs un incendiu.

MRCC Constanța a declanșat o operațiune de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, nava Gărzii de Coastă fiind desemnată coordonator la fața locului al activităților de căutare și salvare.

MRCC Constanța a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și mobilizarea navelor de salvare.

„Au fost mobilizate mai multe unități de intervenție, printre care nava SAR APOLLO (plecată din Sulina) și SAR ARTEMIS (plecată din Dana 72). De asemenea, a fost solicitată și intervenția navei SAR ARES”, se arăta în comunicatul transmis de ANR.

Din primele informații, se știa că 13 membri ai echipajului sunt dispăruți, iar comandantul navei este rănit.