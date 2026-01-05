Omul de afaceri Valentin Eșanu susține că ar exista presiuni asupra activitații firmei sale de pe piața metalelor: „Ni se pot inscena fapte ilegale”

O companie activă pe piața metalelor feroase și neferoase din R. Moldova face apel asupra unor „riscuri grave pentru securitatea activității sale economice”. Într-un comunicat publicat de directorul companiei SRL „Sofilarex Plus” Valentin Eșanu luni, 5 ianuarie, compania anunță existența unor semnale privind posibile „acțiuni de provocare și compromitere artificială a activității comerciale”.

Potrivit companiei, conducerea ar fi fost informată despre riscul unor acțiuni provocatoare, care ar putea include plasarea intenționată a unor obiecte sau bunuri interzise într-un camion ce efectuează transporturi de metal.

„Scopul unor asemenea acțiuni ar fi crearea aparenței unor fapte ilegale și justificarea unor intervenții represive sau blocarea activității comerciale”, se arată în comunicat.

Reprezentanții SRL „Sofilarex Plus” susțin că aceste riscuri apar în contextul unor tensiuni concurențiale pe piața metalelor feroase și neferoase, generate de prețurile de achiziție.

Potrivit companiei, piața ar fi fost anterior dominată de poziții dominante, iar în ultimii ani ar fi intrat într-un proces de liberalizare și deschidere către concurență, inclusiv prin exporturi către Uniunea Europeană și alte piețe externe.

„Compania consideră că orice tentativă de compromitere artificială a activității unui agent economic legal reprezintă un pericol grav pentru climatul investițional, o amenințare reală la adresa liberei concurențe și un risc major pentru securitatea economică a R. Moldova.”

În acest context, SRL „Sofilarex Plus” își reafirmă angajamentul față de respectarea legalității, transparenței și cooperării instituționale și anunță că „își rezervă dreptul de a utiliza toate căile legale pentru a-și proteja activitatea, reputația și angajații”.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Valentin Eșanu a precizat că a sesizat Președinția, Guvernul și misiunile diplomatice. El a evitat să menționeze persoanele sau instituțiile la care s-a referit în comunicatul companiei sale.

Totodată, acesta susține că în ultimele șase luni mai multe presiuni sunt asupra companiei pentru că este mult mai activă pe piața națională și internațională.

„Ultimul timp noi suntem activi pe piața deșeurilor feroase, cetățenii ne predau aceste deșeuri sau companiile care anterior le predau lui «Metalferos», iar cuiva nu-i place acest lucru. (…) Eu nu cred că cineva din conducerea țării ar ști despre acest lucru, probabil există un grup de persoane care are interes în a mă elimina. Scopul lor e în felul următor: să depisteze pe traseu un camion de-al companiei și să ascundă o armă printre fier, iar apoi să o depisteze și să declare că noi ne ocupăm cu contrabanda. Așa vor să mă murdărească pe mine în fața partenerilor de dezvoltare din R. Moldova. Rugămintea mea e ca noi să fim protejați, noi facem foarte multe invetiții, lucrăm cu companii internaționale, acestea tot își doresc siguranță. Eu plătesc milioane de lei taxe și impozite lunar, dar nu sunt protejat, și-mi pun întrebare să mai fac invetiții în Moldova sau nu”, a declarat pentru Ziarul de Gardă, Valentin Eșanu.

Omul de afaceri deține firme ce colectează deșeuri metalice pe teritoriul R. Moldova. Acesta a petrecut doi ani în arest preventiv, fiind învinuit de evaziune fiscală și a fost eliberat în 2019. Atunci, Eșanu spunea că dosarele penale intentate pe numele său au fost inițiate la comanda, pe atunci, a vicepreședintelui Partidului Democrat din Moldova (PDM), Andrian Candu, care l-a deposedat de afacere.

Soția lui Valentin Eșanu, Victoria Eșanu, declara în 2019 că problemele au început încă 2013, când firma soțului ei „Sofilarex”, care colecta deșeuri metalice, a fost vizitată de autoritățile fiscale. Apoi au urmat mai multe controale.

„Când am realizat că avem de-a face cu o încercare de a ne lua afacerea, soțul a organizat proteste”, declara soția lui Eșanu.

Este vorba despre protestele pe care angajații companiei le-au organizat în fața Parlamentului la începutul anului 2014. Aceștia au cerut eliminarea monopolului Metalferos asupra exporturilor de metale feroase și neferoase. Trei luni mai târziu, a fost intentat un dosar penal împotriva lui Valentin Eșanu, în baza articolului privind spălarea banilor, a declarat soția acestuia, Victoria.

În vara anului 2017, Eșanu a fost reținut. La acuzația de spălare de bani s-a adăugat o acuzație de evaziune fiscală. În afară de Eșanu, au fost reținuți alți șase angajați ai companiei. Cazul a fost instrumentat de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, iar după doi ani petrecuți în penitenciar Procuratura și-a retras învinuirile, susține Eșanu.

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a admis parțial, pe 31 ianuarie 2023, plângerea lui Valentin Eșanu care se referă la „privarea de libertate a reclamantului în așteptarea procesului pentru mai multe acuzații, pentru o perioadă totală de douăzeci și două de luni, în absența unor motive relevante și suficiente, dispusă și prelungită cu încălcarea principiului egalității părților”.

Astfel, R. Moldova a trebuit să achite omului de afaceri suma de 3900 de euro – prejudiciul moral, precum și suma de 2464 de euro pentru costuri și cheltuieli de judecată.