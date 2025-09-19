LIVE TEXT Sub presiunea lui Trump, UE intenționează să impună o interdicție privind importurile de GNL din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1304

UPDATE 16:55 Uniunea Europeană intenționează să interzică importurile de GNL din Rusia în blocul comunitar cu un an mai devreme decât era prevăzut, ca parte a unui al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, au declarat vineri, 19 septembrie, oficiali UE, o schimbare care vine în urma presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump, scrie Reuters.

„Economia de război a Rusiei este susținută de veniturile din combustibilii fosili. Vrem să reducem aceste venituri. Așadar, interzicem importurile de GNL rusesc pe piețele europene. Este timpul să închidem robinetul”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunțând propunerea, care necesită aprobarea guvernelor UE.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a UE, a declarat la X că scopul este „accelerarea eliminării treptate a gazului natural lichefiat rusesc (care urmează să fie finalizată) până la 1 ianuarie 2027”.

UE planificase anterior o eliminare treptată până la 1 ianuarie 2028, dar Trump a îndemnat în repetate rânduri blocul comunitar să pună capăt mai rapid achizițiilor de energie rusești înainte de a face orice altceva pentru a pune presiune pe Moscova.

Sancțiunile din UE necesită aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre.

Dincolo de GNL, sau gazul natural lichefiat, sancțiunile propuse ar viza și o parte mai mare a flotei de petroliere din umbră a Rusiei și criptomonedele.

Ursula von der Leyen și Kallas nu au oferit detalii complete despre noul pachet, dar oficialii au declarat că acesta va viza și băncile rusești și din Asia Centrală , rafinăriile chineze și zonele economice speciale, o lacună vamală folosită de Moscova pentru a importa bunuri cu dublă utilizare pentru armata sa.

„Acum îi urmărim pe cei care alimentează războiul Rusiei, care cumpără petrol încălcând sancțiunile. Vizăm rafinării, comercianți de petrol, companii petrochimice din țări terțe, inclusiv China”, a declarat Ursula von der Leyen.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că orice propunere a UE de a elimina treptat mai rapid producția de energie din Rusia nu ar afecta Rusia și nu ar obliga-o să-și schimbe poziția.

Trump face presiuni asupra Europei să joace un rol mai important în a ajuta Rusia să pună capăt războiului din Ucraina , cerându-i să suporte o povară mai mare din costul consolidării armatei ucrainene și să ia mai multe măsuri pentru a priva Moscova de veniturile energetice care îi finanțează economia de război.

Propunerea riscă să oblige țările UE să acopere orice deficit de GNL prin achiziții din Statele Unite, sporindu-le dependența energetică de SUA într-o epocă în care Washingtonul folosește tarifele comerciale ca instrument de politică.

Un oficial european a declarat că promovarea interdicției asupra GNL-ului rusesc a devenit o „prioritate” după ce Ursula von der Leyen a vorbit cu Trump săptămâna aceasta.

Ponderea Rusiei în importurile de GNL din UE a scăzut la 14% în al doilea trimestru al anului 2025, față de 22% în primul trimestru al anului 2021, potrivit Eurostat. Spania, Belgia, Olanda și Franța importă GNL rusesc. Gazele transportate prin TurkStream ajung în Slovacia, Ungaria și Bulgaria.

Directorul general Patrick Pouyanne a declarat săptămâna trecută că gazul rusesc este necesar până la sfârșitul anului 2027, „apoi putem ieși din această situație pentru că ne putem aproviziona cu el din alte locuri fără impact asupra prețului”.

UPDATE 14:55 Comisia Europeană a aprobat vineri, 19 septembrie, un nou pachet de sancțiuni, al 19-lea, împotriva Federației Ruse, a transmis presa ucraineană.

Anunțul a fost făcut de Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, într-o conferință de presă la Bruxelles, relatează corespondentul Ukrinform.

Aceasta a confirmat că astăzi Comisia a aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse.

Detaliile pachetului vor fi dezvăluite mai târziu astăzi de către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședintele Comisiei Europene, Kaja Kallas.

După cum a relatat Ukrinform, în iulie, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă care vizează eliminarea completă a dependenței UE de energia rusească până în 2027. Anterior, Donald Trump a îndemnat aliații NATO să oprească importurile de petrol din Rusia.

Președinta von der Leyen a declarat că Comisia Europeană va propune accelerarea eliminării treptate a combustibililor fosili ruși , în timp ce următorul pachet de sancțiuni ale UE va viza, printre altele, activele cripto rusești, sectorul bancar și industria energetică.

Între timp, Statele Unite fac presiuni asupra aliaților lor din G7 să impună tarife de până la 100% Chinei și Indiei pentru achiziționarea de petrol rusesc. Această cerere se va confrunta probabil cu rezistență în capitalele țărilor G7. Reprezentanții blocului comunitar lucrează în prezent la un pachet de propuneri care urmează să fie finalizat în următoarele două săptămâni.

UPDATE 13:00 Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, s-ar putea întâlni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, anunță Ukrinform.

Aceasta a fost declarată de Marcin Przydacz, șeful Biroului de Politici Internaționale din cadrul Cancelariei Președintelui Republicii Polone, relatează Ukrinform, citând Polskie Radio.

Potrivit acestuia, Nawrocki va vizita Statele Unite pentru a participa la sesiunea Adunării Generale a ONU de la New York. Przydacz a menționat că în marja Adunării Generale sunt planificate mai multe întâlniri bilaterale și multilaterale în diverse formate.

Întrebat despre o posibilă întâlnire cu Zelenski, consilierul lui Nawrocki a spus că sala de adunări a ONU este, de fapt, destul de mică, fiind prezenți toți, așa că contactele dintre politicieni sunt inevitabile. El a adăugat că, cu siguranță, cel puțin un scurt schimb de opinii cu președintele Ucrainei ar putea avea loc acolo.

Conform anunțului, cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU a fost deschisă marți, 9 septembrie, sub președinția politicianei germane Annalena Baerbock. Aproximativ 100 de președinți și peste 40 de prim-miniștri se vor întâlni în timpul săptămânii la nivel înalt a celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, programată pentru 23-29 septembrie.

Delegația ucraineană va fi condusă de președintele Volodimir Zelenski.

Secretarul de stat american Marco Rubio nu a exclus o întâlnire între președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU.

UPDATE 11:30 Atacurile rusești au ucis cel puțin cinci civili și au rănit cel puțin șapte în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 19 septembrie, scrie presa ucraineană.

Cinci persoane au fost ucise și una a fost rănită în timpul unui atac aerian rusesc asupra orașului Kostiantynivka din regiunea Donețk, pe 18 septembrie, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin.

Printre victime s-au numărat două femei, în vârstă de 62 și 65 de ani, și trei bărbați, în vârstă de 65, 67 și 74 de ani. Se pare că toți se aflau pe stradă în momentul atacului. Patru clădiri de apartamente au fost avariate.

În regiunea Harkiv, un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost rănit în timpul unui atac împotriva satului Bilyi Kolodiaz, lângă Vovchansk, a anunțat guvernatorul Oleh Syniehubov.

Un alt civil a fost rănit în timpul atacurilor rusești din regiunea Herson, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin. Cinci case au fost avariate în regiune.

În regiunea Zaporijjea, patru femei au fost rănite în timpul unui atac rusesc în districtul Polohy. Rusia a efectuat 376 de atacuri împotriva a 14 orașe și sate din regiune, a raportat guvernatorul Ivan Fedorov.

UPDATE 9:35 În noaptea de 19 septembrie, armata rusă a atacat cu 86 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Kursk, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, anunță Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sisteme fără pilot, grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei”, au precizat Forțele.

Conform datelor preliminare, la ora 9:00, apărarea antiaeriană a doborât 71 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri în nordul, estul și centrul țării.

Totuși, au fost înregistrate 15 lovituri ale dronelor de atac în 6 locații, precum și căderi ale celor doborâte în două locații.