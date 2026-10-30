Energocom avertizează: escrocii se dau drept angajați ai companiei și solicită datele personale: „Angajații nu solicită telefonic informații din buletinul de identitate sau date bancare”

Energocom avertizează asupra unor tentative de fraudă în care persoane necunoscute contactează telefonic consumatorii, prezentându-se drept angajați ai companiei și solicitând date cu caracter personal sub pretextul colectării indicilor contoarelor de gaze naturale, anunță vineri, 30 octombrie, compania.

Potrivit companiei, persoanele vizate solicită informații confidențiale, iar cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență, în special în perioada colectării indicilor contoarelor pentru evidența gazelor naturale consumate în luna octombrie 2026.

Reprezentanții Energocom precizează că societatea nu dispune de personal care să efectueze citirea contoarelor la domiciliu și nu solicită telefonic informații din buletinul de identitate, date bancare sau coduri de confirmare.

Colectarea și gestionarea indicilor contoarelor de gaze naturale țin de responsabilitatea operatorilor sistemelor de distribuție, precum Chișinău-Gaz, Bălți-Gaz și Ialoveni-Gaz.

„Angajații operatorilor sistemelor de distribuție dețin legitimații de serviciu și sunt obligați să le prezinte la solicitarea consumatorilor. Dacă aveți dubii privind identitatea unei persoane care se prezintă la domiciliu pentru citirea contorului, solicitați legitimația și apelați operatorul sistemului de distribuție regional pentru confirmare”, a mai adăugat compania.

Astfel, Energocom recomandă cetățenilor să nu permită accesul în locuință persoanelor a căror identitate nu a fost verificată și să nu divulge date personale în cadrul apelurilor telefonice suspecte.

Pentru verificarea informațiilor referitoare la activitatea companiei, consumatorii pot apela Centrul de apel al Energocom, la numărul 1309. În cazul în care suspectează o tentativă de fraudă, aceștia sunt îndemnați să sesizeze Poliția, apelând numărul de urgență 112.