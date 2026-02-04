ANSA: Anumite rase de câini considerate periculoase nu vor mai putea fi crescute în R. Moldova

Anumite rase de câini nu vor mai putea fi crescute în R. Moldova, se arată în noile reglementări din Legea privind protecția animalelor de companie, anunță miercuri, 4 februarie, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Noile prevederi vor intra în vigoare în septembrie 2027.

„Republica Moldova face încă un pas decisiv spre alinierea la standardele internaționale de siguranță și bunăstare. Legea vine cu reguli stricte pentru deținătorii de câini din rase considerate potențial periculoase, iar creșterea și reproducerea lor va fi interzisă”, a precizat ANSA

Rasele de câini care nu vor mai putea fi crescute în R. Moldova:

Akbash Dog (Akbash); Alapaha Blue Blood Bulldog (Bulldog Alapaha pursânge / Otto); American Bandog (Bandog / Bandog american); American Pit Bull Terrier (Pitbull terrier american); Bullmastiff (Pitbullmastiff); Bully Kutta; Campeiro Bulldog (Bulldog brazilian); Caucasian Shepherd Dog (Câine din Caucazul de Nord); Gull Dong (Gull Dog / Câine Gull); Wolfdog (Câine-lup); Wolfdog Hybrid (Hibrid lup–câine).

Potrivit Agenției, această măsură, aliniată standardelor europene, va asigura condiții de protecție și bunăstare a animalelor, „dar și să protejeze copiii, vecinii, deținătorii de animale, prevenind tragediile care pot apărea din gestionarea dificilă a unor instincte agresive puternice a animalelor”.

„În acest context, ANSA îndeamnă cetățenii să se abțină de la procurarea sau reproducerea raselor de câini menționate, astfel încât, la momentul intrării în vigoare a legii, să nu se afle în situații de conflicte cu prevederile legale.”

Totodată, actul reflectă principiile Convenției europene pentru protecția animalelor de companie, ratificată de Parlament, care pune accent pe:

responsabilitatea deținătorilor de animale;

prevenirea reproducerii necontrolate;

reducerea riscurilor pentru siguranța publică;

asigurarea unui echilibru între bunăstarea animalelor și interesul public.

De asemenea, ANSA îndeamnă cetățenii să dea dovada de înțelegere și responsabilitate.