12 judecători, numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, au depus jurământul de învestire

12 din cei 15 judecători numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă prin decretul președintei Maiei Sandu au depus marți, 2 decembrie, jurământul de învestire la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Inițial, prin decretul șefei statului au fost numiți 15 judecători, însă trei dintre aceștia nu s-au prezentat la ședința CSM din motive întemeiate.

Astfel, prin decret au fost numiți judecătorii:

Marianna Boico – la Judecătoria Chișinău;

– la Judecătoria Chișinău; Constantin Bragoi – la Judecătoria Chișinău;

– la Judecătoria Chișinău; Tatiana Bruma – la Judecătoria Chișinău;

– la Judecătoria Chișinău; Dorin Casapu – la Judecătoria Strășeni, sediul Călărași;

– la Judecătoria Strășeni, sediul Călărași; Nadejda Cimbir – la Judecătoria Criuleni, sediul Central;

– la Judecătoria Criuleni, sediul Central; Tamara Crinitcaia – la Judecătoria Soroca, sediul Central;

– la Judecătoria Soroca, sediul Central; Ion Cupcea – la Judecătoria Chișinău;

– la Judecătoria Chișinău; Grigorii Damaschin – Judecătoria Căușeni, sediul Bender;

– Judecătoria Căușeni, sediul Bender; Inga Darii – Judecătoria Chișinău;

– Judecătoria Chișinău; Dumitru Efros – Judecătoria Hîncești, sediul Central;

– Judecătoria Hîncești, sediul Central; Stepan Epure – Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari;

– Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari; Olga Marandici – Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni;

– Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni; Irina Moraru – Judecătoria Chișinău;

– Judecătoria Chișinău; Gheorghe Popa – Judecătoria Strășeni, sediul Călărași;

– Judecătoria Strășeni, sediul Călărași; Marcela Vitvitchi – Judecătoria Căușeni, sediul Central.

Potrivit lui Sergiu Caraman, președintele CSM, Olga Marandici și Constantin Bragoi nu s-au prezentat la ședința CSM pentru a depune jurământul pentru că se află într-o deplasare, iar Irina Moraru din motive de sănătate.

După depunerea jurământului, Caraman le-a urat succes noilor judecători.

„Bun venit în una dintre cele mai nobile profesii, cea de judecător. Depunerea acestui jurământ marchează o nouă etapă în cariera voastră, știm că nu a fost deloc simplu. Ați trecut prin concursuri deloc simple, la Institutul Național al Justiției, la CSM, multe evaluări, și anume așa am reușit să selectăm cei mai buni colegi”, a declarat președintele CSM.

Maia Sandu a semnat decretul pe 21 noiembrie.

Decretul privind numirea în funcție a unor judecători by Ziarul de Gardă