12 judecători, numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, au depus jurământul de învestire

Sursa: CSM

12 din cei 15 judecători numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă prin decretul președintei Maiei Sandu au depus marți, 2 decembrie, jurământul de învestire la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Inițial, prin decretul șefei statului au fost numiți 15 judecători, însă trei dintre aceștia nu s-au prezentat la ședința CSM din motive întemeiate.

Astfel, prin decret au fost numiți judecătorii:

  • Marianna Boico – la Judecătoria Chișinău;
  • Constantin Bragoi – la Judecătoria Chișinău;
  • Tatiana Bruma – la Judecătoria Chișinău;
  • Dorin Casapu – la Judecătoria Strășeni, sediul Călărași;
  • Nadejda Cimbir – la Judecătoria Criuleni, sediul Central;
  • Tamara Crinitcaia – la Judecătoria Soroca, sediul Central;
  • Ion Cupcea – la Judecătoria Chișinău;
  • Grigorii Damaschin – Judecătoria Căușeni, sediul Bender;
  • Inga Darii – Judecătoria Chișinău;
  • Dumitru Efros – Judecătoria Hîncești, sediul Central;
  • Stepan Epure – Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari;
  • Olga Marandici – Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni;
  • Irina Moraru – Judecătoria Chișinău;
  • Gheorghe Popa – Judecătoria Strășeni, sediul Călărași;
  • Marcela Vitvitchi – Judecătoria Căușeni, sediul Central.

Potrivit lui Sergiu Caraman, președintele CSM, Olga Marandici și Constantin Bragoi nu s-au prezentat la ședința CSM pentru a depune jurământul pentru că se află într-o deplasare, iar Irina Moraru din motive de sănătate.

După depunerea jurământului, Caraman le-a urat succes noilor judecători.

„Bun venit în una dintre cele mai nobile profesii, cea de judecător. Depunerea acestui jurământ marchează o nouă etapă în cariera voastră, știm că nu a fost deloc simplu. Ați trecut prin concursuri deloc simple, la Institutul Național al Justiției, la CSM, multe evaluări, și anume așa am reușit să selectăm cei mai buni colegi”, a declarat președintele CSM.

Maia Sandu a semnat decretul pe 21 noiembrie.

Decretul privind numirea în funcție a unor judecători by Ziarul de Gardă

