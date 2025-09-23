11 curse aeriene noi cu plecare din Chișinău

O companie aeriană lansează 11 curse aeriene noi către orașele din 7 țări europene, anunță Aeroportul Internațional „Eugen Doga” pe 22 septembrie. Rutele sunt cu plecare din Chișinău.

Astfel, începând cu vara anului 2026, vor fi disponibile următoarele curse:

Basel, Elveția – 15 mai 2026 | 2 zboruri/săptămână;

Corfu, Grecia – 30 mai 2026 | 2 zboruri/săptămână;

Rodos, Grecia – 27 mai 2026 | 2 zboruri/săptămână;

Zakynthos, Grecia – 31 mai 2026 | 2 zboruri/săptămână;

Dublin, Irlanda – 18 decembrie 2025 | 2 zboruri/săptămână;

Madrid, Spania – 16 aprilie 2026 | 2 zboruri/săptămână;

Malaga, Spania – 2 mai 2026 | până la 2 zboruri/săptămână;

Paris CDG, Franța – 12 aprilie 2026 | 2 zboruri/săptămână;

Rimini, Italia – 30 mai 2026 | 2 zboruri/săptămână;

Tenerife South, Spania – 30 mai 2026 | 1 zbor/săptămână;

Tbilisi, Georgia – 1 noiembrie 2025 | până la 3 zboruri/săptămână.

Zborurile vor fi operate de compania SkyUp.

Pe 4 septembrie 2025, au fost anunțate alte șase noi curse aeriene, având drept destinație orașele europene: Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga.

În plus, două aeronave noi vor fi adăugate la baza aeriană din R. Moldova, ceea ce va permite creșterea frecvenței zborurilor pe nouă rute deja existente: Bruxelles, Larnaca, Bologna, Berlin, Paris, Barcelona, ​​Dortmund, Memmingen și Verona, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern.