BAC 2021. Expert: „Infantilizarea educației: absolventului i-au crescut mustățile, dar mămica îl duce de mână la Bac”

La sfârșitul lunii aprilie, deși nu mai deținea vreo funcție în stat, Igor Dodon propunea anularea examenelor de Bacalaureat. Deputații PSRM au înregistrat în Parlament și o inițiativă legislativă de anulare a examenelor de Bacalaureat și a celor de licenţă. Urmând exemplul anului 2020, inițiativa prevede stabilirea mediei în temeiul notelor anuale. Motivul anulării examenelor ar fi modul în care au fost organizate orele de studii în perioada pandemiei. Proiectul însă nu a ajuns să fie supus aprobării în Legislativ, întrucât, între timp, Parlamentul a fost dizolvat. Totodată, lansând o petiție colectivă, mai mulți liceeni au colectat semnături în sprijinul inițiativei de anulare a examenelor. Pentru petiția care, de altfel, conține mai multe greșeli gramaticale, au semnat peste zece mii de tineri, numele cărora nu au fost făcute publice, motiv din care nu am putut lua legătura cu ei. De cealaltă parte, autoritățile din Educație au anunțat că ministerul este pregătit pentru organizarea examenelor de capacitate.

La sesiunea din 2019, în R. Moldova, 18 licee au înregistrat o medie de promovare a examenelor sub 60%, iar în patru instituții de învățământ jumătate dintre absolvenți au ratat examenele. Topul a fost condus de Liceul Teoretic „Nicolai Nekrasov” din orașul Strășeni, unde 7 absolvenți din cei 13 nu au susținut toate examenele de la BAC, nota medie fiind de 5,46.

Aceeași situație se atesta la Liceul din satul Trebisăuți, raionul Briceni, unde exact atâția absolvenți au picat examenele. Acolo, însă, nota medie a celor care au trecut testele a fost ceva mai mare – 7,21.

La Liceul „Victor Dumbrăveanu” din Corlăteni, raionul Râșcani, doar trei elevi din cei șase absolvenți au trecut testele la BAC cu o medie de 6,08, iar în Liceul Teoretic „P. Rumeanţev” din Cahul 16 elevi din 32, adică exact jumătate din numărul total au ratat BAC-ul.

Rezultate proaste au înregistrat și elevii de la Liceul Teoretic cu Învățământ Seral nr.1 din Chișinău, unde 62 de elevi nu au susţinut testele, iar 64 s-au ales cu o medie generală de 6,09.

La coada clasamentului a ajuns și un Liceu privat din Chișinău – Liceul Teoretic European al Universității de Studii Europene. Deși părinții au plătit anual pentru studii câteva mii de lei, aproape jumătate dintre elevi nu au promovat BAC-ul. Din 48 de absolvenți, 22 au picat testele, iar cei care au susținut examenele au înregistrat o medie generală de 6,70.

La Liceul teoretic „Mihai Stratulat” din satul Boșcana, Criuleni, 10 din cei 24 de elevi au luat note insuficiente, iar cei 14 care au promovat examenele au obținut o medie de 6,36.

În anul 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, din luna martie elevii au trecut la învățământul online și până la sfârșitul anului școlar nu au mai revenit la ore, cu prezența fizică. Astfel, absolvenților le-a fost eliberată diplomă de absolvire, în baza notelor anuale.

Anul 2021. Ce emoții îi încearcă astăzi, înainte de examene, pe absolvenți? Cât de pregătiți sunt pentru a trece testul de maturitate? Ce cred despre petiția prin care se insista asupra suspendării examenelor de Bacalaureat? Cât de nerăbdători sunt să susțină examenele? Toate acestea am încercat să le aflăm de la elevii clasei a 12-a de la Liceul teoretic „Mihai Stratulat” din satul Boșcana, Criuleni.

„Deconectam microfoanele, dădeam afară profesorii din chat”

Augustin Todirașcu, din clasa a 12-a, mizează pe „cele mai mari note” la examenele de Bacalaureat, deși recunoaște că lecțiile online „nu s-au desfășurat într-o manieră destul de serioasă”.

„Probabil, nu vor fi cele mai bune rezultate după pregătirea online. Au contribuit mai mulți factori – internetul, energia electrică, colegii erau destul de distrați. A fost vesel”, spune Augustin.

Veselie era și atunci când elevii puşi pe șotii își eliminau colegii sau chiar profesorii din conferințe.

„Puteai să deconectezi pe oricine din conferință. Adică, orice elev avea dreptul și posibilitatea să deconecteze pe oricare alt coleg. Și se întâmpla așa că deseori eram dați afară din chat. Chiar și profesorii erau dați afară din chat, dar asta doar la început”, precizează elevul.

Tot el recunoaște că și atitudinea a fost alta.

„Când ești la ore, cu prezență fizică, altfel însușești materialul, iar online – e mai ușor, mai simplu, mai… nu știu cum. Nu chiar atât de bine te pregătești”, recunoaște Augustin.

„Mai ales că puteai veni și în pijama la ore”, râde absolventul.

„Școala visurilor mele e școala online”

Colegul său, Vladislav, îl contrazice. El se laudă că orele online sunt mai productive, deoarece astfel fiecare ar învăța ceea ce-i place cu adevărat.

„Școala visurilor mele e școala online și e locul unde se studiază obiectele interesante”, punctează Vladislav.

„Sistemul nostru de învățământ nu-i dezvoltat deloc. Pe noi ne impune să învățăm matematica, cu toate că matematica noi nu o știm și nu ne trebuie în viață. În statele mai dezvoltate ale Europei se învață mai mult ceea ce le trebuie oamenilor, chiar în școli. Ar fi mai bine și-n Moldova de implementat asta”, justifică Vladislav.

Perioada pandemică l-a făcut pe Vladislav să creadă că, de fapt, „școala nu-și are rostul”.

„Practic, tot ce am învățat eu la engleză am învățat din internet și din filme. Pentru ce să mai fie școală? Școală în care în fiecare an se schimbă profesorul de engleză. Și noi, cu fiecare profesor, începem tot de la zero – nonsens”, susţine Vladislav.

„Cine vrea să învețe, învață de oriunde — și din clasă, și de acasă”

Pentru Angela pandemia nu a fost un impediment în calea învățării.

„Cine vrea să învețe, învață de oriunde – și din clasă, și de acasă”, spune eleva.

Angela, fiind sigură că va susține cu brio examenele de Bacalaureat, planifică să-și continue studiile peste hotare.

„Știu sigur că o să depun actele la universitate, dar încă mă gândesc dacă rămân aici sau le depun peste hotare”.

Oleg pare să fie cel mai încântat de situația pandemică din R. Moldova, căci și datorită lecțiilor online acesta a avansat la capitolul jocuri online.

„Mi-a plăcut mult anul trecut, când am stat trei luni acasă, trei luni de lecții online – câte jocuri, câte nivele trecute. Acum deja m-am săturat, trebuie să caut altceva, mai interesant”, râde elevul.

„Numaidecât, după Bacalaureat trebuie să urmeze un bal, „stroga”, (n.r. neapărat)

Mai în glumă, mai în serios, Oleg spune că va avea doar note de 10 la examene, după care ar merita și o petrecere pe cinste.

„Numaidecât, după Bacalaureat trebuie să urmeze un bal, „stroga”, (n.r. neapărat). Numaidecât trebuie să ne întâlnim cu colegii, cu prietenii, dar pe cei care nu vor susține Bac-ul, nu-i primim”, spune acesta.

Totuși, elevul admite că s-ar putea chiar el să nu susțină toate examenele și pare încântat de ideea de a lucra cu sapa sau teul.

„Dacă nu dau Bac-ul, nu știu dacă mă primește la sapă să lucrez, dar iată la școală m-ar primi. O să vin aici și 20 de ani o să lucrez servitor, iar fraza mea iubită va fi:

„Nu călcați pe aici, că eu am spălat”, spune el, râzând într-o veselie.

Nicoleta intervine să-l încurajeze.

„Cred că nu trebuie să ne pierdem speranța și, chiar dacă nu toți am fost mulțumiți de predarea orelor online, trebuie să credem în puterile și cunoștințele noastre. Totul e posibil, dacă dorim”, zice ea.

Lia împărtășește părerea Nicoletei.

„Nu vorbiți prostii. Toți vom face față”.

După examene, o să depun actele la mai multe universități, la mai multe facultăți, ca să-mi încerc norocul”, zice Lia.

Marius pare să fie cel mai hotărât dintre elevi. El se vede medic. Are nota nouă la biologie și e ferm convins că decizia de a-și continua studiile la universitatea de profil e cea mai rezonabilă.

„Eu m-am informat și foarte mulți recomandă sistemul nostru educațional, ceea ce ține de medicină, deoarece este la un nivel înalt, nu în zadar vin și de peste hotare să studieze la noi”, explică Marius.

Ca un viitor medic, băiatul se pronunță și referitor la situația epidemiologică.

„Să vadă în ce situații sunt puși elevii, apoi să elaboreze testele de Bac”

„Nu sper la anularea Bac-ului, deoarece situația epidemiologică este mai stabilă și sunt sigur că totul va fi bine”, punctează Marius. Deșii recunoaște că pandemia a adus cu sine ceva consecințe, acestea nu-l vizează și pe el.

„Cu pandemia a fost dificil, dar probabil cel mai dificil le-a fost celor care și așa nu învățau, pentru că cei interesați să învețe învață și de sine stătător”, mai adaugă elevul.

Deși susține că și el, și colegii săi nu ar fi semnat petiția pentru anularea Bac-ului, Marius a ținut să vină cu recomandări către cei care vor elabora subiectele examenelor de Bacalaureat.

„Le-aș sugera să facă măcar o zi de lecții practice în școli, să facă cunoștință cu curriculum, să vadă în ce constă faptul – cum învață elevii, în ce situații sunt puși și apoi să elaboreze testele de Bac”, spune Marius într-o manieră serioasă.

Aceeași părere o împărtășește și Ianuș.

„Cei care doresc, aceia învață, indiferent de situație. Dorești să dai Bac-ul, să ai rezultate bune – înveți pentru tine, nu pentru alții”.

„Eu deja îmi pregătesc costumul de bal”, zâmbește glorios Ianuș.

„Pregătirea de examene o începem chiar din clasa a 10-a”

Și dacă elevii o țin într-o veselie, profesorii acestora par să fie mai îngrijorați.

„Sigur, anul trecut și anul acesta a fost foarte greu pentru noi, profesorii, dar și pentru elevi, fiindcă prezența în clasă e cu totul altceva. Dar trebuie să mai spunem că pregătirea de examene o începem chiar din clasa a 10-a, rezolvând itemi pentru realizarea testelor de Bac. Așadar, toți anii sunt decisivi, nu doar anul pandemic”, spune Ludmila Savin, profesoară de limba și literatura română.

Ludmila Savin, profesoară de limba și literatura română

„Cred că despre aventurile învățământului online v-au povestit elevii, eu pot spune doar că a fost extrem de epuizant. Bine că am revenit la prezența fizică”, mai spune profesoara.

„Iată acum suntem cu mască, dar atunci când elevul vede buzele profesorului, înțelege ce spune – e una, dar prin mască noi nu suntem sută la sută convinși că elevul te-a auzit, te-a înțeles”, povestește Ludmila Savin.

Oxana Caraman, profesoară de istorie, vorbește despre alt aspect.

„Învățământul online a decurs pe alocuri chiar destul de anevoios, pentru că am fost determinați să facem față anumitor impedimente, să luăm o decizie rapidă, legat de tehnologiile informaționale și chiar am fost ajutați și de elevi, pentru că în multe cazuri ei cunosc mai bine decât noi internetul”, specifică profesoara.

Ea mai spune că mai continuă perioada de adaptare.

„Mult mai complicată este perioada de acomodare pe viu, pentru că s-ar părea că ei prima săptămână parcă erau online. Aveau așa reacție, parcă le părea că trebuie să-și scoată imediat telefonul și cumva să posteze ceva pe grup, nu să vorbească cu profesorul direct”, povestește Oxana Caraman.

„Ne învățăm din greșeli”

Referitor la prognoze, Oxana Caraman zice:

„Contează mult atitudinea elevilor, pentru că sunt situații diferite în viață, mă rog, pot să aibă emoții. Totuși, dacă elevul va avea o atitudine serioasă, atunci totul va fi bine”, punctează profesoara.

Valentina Tricoloci, directoare adjunctă, își amintește de anul 2019, când zece elevi nu au susținut examenele de bacalaureat.

Valentina Tricolici, directoare adjunctă

„Ne învățăm din greșeli, de aceea, chiar anul acesta și anul trecut, permanent am discutat cu elevii și cu părinții și le-am explicat că iată au fost așa situații când, chiar erau elevi capabili, dar s-au gândit că o să meargă mai ușor și, până la urmă, s-a văzut că e destul de greu. Și am discutat cu ei, am adus și exemple, ei au mai discutat între ei și sperăm că anul acesta nu se mai repetă situația din 2019”, povestește Valentina Tricolici.

„Nu trebuie să anulăm Bac-ul, pentru că astfel elevii își pierd interesul”

Atât Valentina Tricolici, cât și ceilalți profesori pledează pentru desfășurarea examenelor de bacalaureat.

„Nu trebuie să anulăm Bac-ul, pentru că astfel elevii își pierd interesul. Așa este o motivație pentru care ei să învețe, să se prezinte la lecții, să studieze suplimentar, mai fac și ore și pe internet și adică și elevii sunt interesați, și părinții că vor să meargă la studii și peste hotare, și este necesar ca să susțină Bac-ul”, declară profesoara.

Directoarea instituției, Viorica Stăvilă, recunoaște că aceste vremuri au avut consecințe și încercări și pentru elevi, și pentru profesori.

Viorica Stavilă, directoare

„Noi am lucrat dublu și asta continuă. Dar ce să facem? Așa e de când lumea. Omenirea a trebuit să treacă prin diverse experiențe, pentru a deveni mai puternici, mai profesioniști. Cadrele didactice muncesc foarte mult. Rămâne doar ca copiii să asimileze cunoștințele”, subliniază Viorica Stăvilă.

Responsabilii din Educație au anunțat că pentru examenele de bacalaureat 2021 au fost întreprinse mai multe acțiuni în vederea asigurării protecției atât a elevilor, cât și a profesorilor, dar și pentru respectarea criteriului de obiectivitate și integritate a procedurii de examen. Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare a asigurat decondiționarea programelor de bacalaureat cu anumite accente care să permită accesibilizarea conținutului de test într-un an pandemic – o practică pe care au făcut-o mai multe state. Cu alte cuvinte, o parte din materii a fost exclusă din examen, spune expertul în politici educaționale, Anatol Gremalschi.

Anatol Gremalschi, expert în politici educaționale, Institutul de Politici Publice

Potrivit expertului, pandemia a scos la iveală mai multe adevăruri și probleme:

• Calitatea învățării s-a năruit;

• Se învață doar ceea ce se evaluează. Ceea ce nu se evaluează, nu se învață;

• Învățământul online este eficient doar adulților sau, în cazul adolescenților, foarte bine motivați, în caz contrar, el este ineficient;

• Cine iubește să învețe, cine a vrut să învețe, cine a urmărit un anumit scop – a învățat. Cine nu – nici la lecțiile din clasă nu învață, iar în cazul lecțiilor online – tot nu prea a învățat;

• Pandemia a pus în evidență metodele învechite de învățare. În loc să digitalizăm învățământul cu 20 de ani în urmă, în loc să implementăm standardele de competență digitale ale elevilor și cadrelor didactice, aprobate în 2015, noi ne-am trezit că, în 2019, nu putem opera cu dispozitivele. Culmea a fost când circa 3000 de cadre didactice, din proprie inițiativă, s-au declarat analfabete digitale;

• Absolventului i-au crescut mustățile, are peste 18 ani, iar mămica îl duce de mână la Bac.

-De ce îl duceți?

-Păi, el are stres.

-Aceasta se numește infantilizarea educației. Poate ar fi sens să-l luați în brațe…

• S- a văzut foarte clar că oamenii vor note mari, nu vor evaluări obiective;

• S-au făcut descongestionări (s-a exclus o parte din subiecte) pentru a liniști absolvenții, pentru că ei sunt stresați și ăsta este minusul sistemului educațional din R.Moldova – noi nu învățăm copiii să reziste la stres, dar viața în sine e un stres continuu;

• Profesorii au o muncă epuizantă;

• Rezultatele Bac-ului post-COVID nu pot fi comparate cu rezultatele din anii precedenți, când au avut loc examenele;

• Pandemia nu-i motiv pentru a relaxa procesul de evaluare;

• Sistemul educațional e plin de probleme;

Sesiunea de bacalaureat din acest an este programată pentru perioada 4–22 iunie 2021.