Moldoveanul care a alergat 5000 de kilometri în 47 de zile: „Trebuie să treci la următorul nivel, să te întreci pe tine însuți, permanent”

Radu Budan, un atlet originar din R. Moldova, a găsit echilibrul între sportul de performanță și stilul de viață vegetarian, pe care îl urmează de mai bine de 20 de ani. Stabilit în Elveția, acesta muncește la o fabrică de produse bio-vegane și este convins că stilul său de viață ar trebui să fie în acord cu ceea ce face în viața de zi cu zi. Pe lângă pasiunea pentru sport și alimentație, este atras și de lectură. „Trebuie să treci la următorul nivel, să te întreci pe tine însuți, permanent”, susține Radu.

„De 20 de ani alerg și n-am avut niciodată nicio traumă serioasă”

Transformarea lui Radu a început când acesta avea 25 de ani. „20 de ani în urmă, am găsit un guru. Până atunci, eram persoana care convingea pe toți că Dumnezeu nu există, că trebuie să iei totul de la viață, să trăiești la maxim. Până atunci, nu citisem cred că nicio carte din scoarță în scoarță”, își amintește Radu Budan. Sfaturile acestui „guru” l-au ajutat să conștientizeze rolul esențial pe care îl au cărțile în dezvoltarea personală și spirituală a unui om. „Țin minte, când eram la școală, bibliotecara făcea notițe – cât de des schimbă elevii cărțile. Și eu eram foarte șmecher, gândeam că dacă o să schimb în fiecare săptămână o carte, oamenii o să creadă că eu citesc foarte mult. După o perioadă, bibliotecara a început să mă întrebe despre ce e cartea. Și eu am înțeles că trebuie să citesc măcar începutul și cuprinsul, sau, la sfârșit, era o notiță despre ce-i cartea. Uneori, aceasta era uimită că unele lucruri pe care le spuneam eu, ea nici nu le găsea în carte”, își amintește amuzat sportivul.

Astăzi, cititul face parte din viața lui de zi cu zi. Citește în special cărți de spiritualitate orientală, mai ales din tradiția indiană, dar și Biblia. De asemenea, este pasionat de cărțile de dezvoltare personală, psihologie și comunicare. „Cititul, vegetarianismul, sportul – tot mai mult și mai mult, și spiritualitatea, adică meditația, e ceea ce practic eu.”

Radu Budan, atlet originar din R. Moldova. Sursa foto: Facebook/Radu Budan

Mărturisește că, în copilărie, problemele grave la plămâni și diagnosticul de pneumonie cronică l-au făcut să creadă că sportul îi este interzis. Timp de ani buni, a trăit cu teama de efort fizic și expunere la frig. Totul s-a schimbat însă când guru său spiritual l-a sfătuit să-și înfrunte frica. Și a început să alerge, treptat, pe distanțe scurte. A urmat un proces lent, în care și-a crescut rezistența, fără să forțeze. „Trei-patru ani am alergat câte 3, 5, apoi 10 km, până am trecut la distanțe mai mari, le-am crescut foarte încet, în timp. Acest obicei m-a făcut să nu am traume grave niciodată în viață. De 20 de ani alerg și n-am avut niciodată nicio traumă serioasă”, spune atletul.

„Cei care ajung acolo pun în mișcare lucruri mult mai înalte decât noi le putem vedea sau ni le putem închipui”

În toamna anului 2024, Radu Budan a dus la bun sfârșit una dintre cele mai dure curse de ultramaraton din lume. A parcurs 5000 de kilometri în 47 de zile și șase ore în cadrul competiției „Self-Transcendence 3100 Mile Race” din New York. Desfășurată în jurul unui liceu, cursa presupune că participanții aleargă zilnic aproximativ 100 de kilometri. „În fiecare zi trebuia să înconjori acel liceu peste 100 de ori. Cifra mea era 120, puteam să fac 121, 123, 119 cercuri în jurul liceului ca să acopăr 100 de kilometri. Aceasta era distanța stabilită la mine în minte, pe care încercam să o ating zilnic.”

Timpul limită pentru finalizarea celor 5000 de kilometri este 52 de zile – o provocare atât fizică, cât și psihică, pentru participanți. „E una să ajungi la start și e cu totul altceva să ajungi la finișul competiției”, spune Radu, care s-a pregătit mai mult timp pentru parcurgerea acestui traseu. Primele trei zile din cursă au fost cele mai dificile, mărturisește sportivul.

„Visul meu era să ajung în competiție. Și când am ajuns acolo, nu mai vedeam sens. De parcă am ajuns fără pământ sub picioare, adică nu mai știam în ce parte mă îndrept. Eram pierdut în timp și în spațiu. Dar, după trei zile, mi-a venit mesajul că eu sunt acolo pentru a lucra pentru Dumnezeu. Adică cei care ajung la așa distanță, ei deja nu o mai fac pentru ei înșiși, o fac pentru țară, o fac pentru pământ, o fac pentru univers, pentru energia care alimentează universul nostru, care este mai presus decât dorințele noastre lumești. Cei care ajung acolo pun în mișcare lucruri mult mai înalte decât noi le putem vedea sau ni le putem închipui”, menționează Radu.

Pe parcursul celor aproape șapte săptămâni, sportivul a fost susținut de o echipă de prieteni din R. Moldova. Aceștia l-au ajutat să-și pregătească mesele, să-și administreze vitaminele. În timpul competiției, Radu a trăit momente intense de reflecție și emoție. Un moment care l-a marcat a fost cel în care a realizat că o concurentă, alături de care alergase mai multe zile, a fost nevoită să se retragă din cursă din cauza unei probleme la picior.

„Sunt unele momente în viață când realizezi mai târziu ceea ce s-a întâmplat cândva. Am făcut o postare despre toți alergătorii pe Facebook. Am pus fotografiile la fiecare și am spus câteva cuvinte despre noi toți împreună, că facem parte din echipă. Seara am intrat să verific postarea aceea, am trecut peste mai mulți alergători, până am ajuns la fotografia domnișoarei. Abia atunci când am văzut-o, a ajuns la mine conștientizarea adevărată că pentru ea s-a terminat competiția astăzi. Adică un frate sau o soră de-a mea n-o să mai poată continua. Și abia atunci mi-au răbufnit lacrimile și după asta câteva ore am stat într-o stare atât de grea interioară”, își amintește Radu Budan.

Competiția „Self-Transcendence 3100 Mile Race” din New York. Sursa foto: Facebook/Radu Budan

„Dumnezeu o să-mi facă multe surprize pe parcurs. Am încredere”

Dintre cei 12 participanți de anul trecut, doar 7 au reușit să ajungă la final în timpul alocat. „Chiar și acei care nu au acoperit distanța, oricum sunt eroi că au încercat. Pe mulți îi sperie cifrele mari și nici nu încearcă măcar”, mărturisește atletul. Până în prezent, doar 56 de persoane din întreaga lume au reușit să finalizeze această cursă, reprezentând 26 de țări. Radu Budan este al 55-lea nume din această listă a celor mai rezistenți ultramaratoniști ai lumii. „Înainte de a o face, îmi părea ceva ca și cum aș pleca pe Marte, ceva atât de departe și de neajuns acolo, că nu puteam să-mi închipui că e posibil de realizat”, mărturisește atletul. Deși a reușit să încheie cu succes această cursă de anduranță, Radu Budan nu se consideră un sportiv ieșit din comun.

„Rezultatul meu este remarcabil că am încercat și că am avut curaj să merg mai departe. Sunt mult mai multe persoane care au posibilități, doar ar trebui să încerce. Chiar aș vrea ca ei să aibă curajul acesta. Trebuie să treci la următorul nivel, să te întreci pe tine însuți, permanent”, susține sportivul.

Radu Budan mărturisește că nu mai îndrăznește să își imagineze viitorul, deoarece multe dintre previziunile sale au fost deja depășite. „Dumnezeu o să-mi facă multe surprize pe parcurs. Am încredere. Și în guru meu am încredere, planurile lui o să se îndeplinească și-s mult mai mari decât pot eu să-mi imaginez. Mă încred în mâinile lui Dumnezeu”, afirmă Radu Budan.