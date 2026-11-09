Women for Justice lansează instruiri despre protecția datelor și aplicarea noii legislații. Accent pe riscuri, documente și soluții

Asociația Women for Justice organizează, pe 25 noiembrie, la Chișinău, instruiri dedicate aplicării noii legislații privind protecția datelor cu caracter personal. Evenimentul se va desfășura între orele 09:00 și 12:30, la Digital Park, iar cei interesați vor putea participa atât fizic, cât și online.

Instruirea face parte din programul „Legal Dialogue: Data Protection in Focus” și își propune să ajute companiile și instituțiile să înțeleagă ce obligații au în baza noii legi și cum le pot aplica în activitatea de zi cu zi.

În cadrul evenimentului vor fi abordate subiecte precum greșelile care pot atrage sancțiuni, evaluarea riscurilor, pregătirea documentelor necesare și stabilirea procedurilor interne pentru protejarea datelor personale. Participanții vor afla și cum trebuie gestionate informațiile angajaților, clienților și beneficiarilor, precum și ce responsabilități au organizațiile atunci când transmit date către parteneri.

Un alt subiect va viza măsurile pe care instituțiile și companiile trebuie să le adopte pentru a demonstra că respectă legea. Vor fi prezentate exemple din practica europeană, modele de documente și soluții care pot fi adaptate la activitatea organizațiilor.

Instruirea va fi susținută de Olga Demian, specialistă în protecția datelor cu caracter personal, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul Data Protection Officer. Participanții vor avea posibilitatea să adreseze întrebări și să discute cu experta despre situațiile concrete întâlnite în activitatea lor profesională.

Președinta Asociației Women for Justice, Irina Burac-Mihalachi, spune că programul își propune să ofere participanților cunoștințe și instrumente pe care să le poată folosi direct în activitatea profesională.

„Una este să cunoști legea și alta este să poți demonstra că o aplici corect. Prin acest program ne propunem să oferim profesioniștilor acces la expertiză internațională, exemple practice și instrumente concrete de conformare. Ne dorim ca participanții să plece nu doar cu informații noi, ci și cu o înțelegere clară a măsurilor pe care trebuie să le implementeze în organizațiile lor”, susține avocata și președinta Asociației.

Din perspectiva secretarei generale a Asociației Women for Justice, Felicia Druguș, organizarea acestor instruiri răspunde unei nevoi tot mai evidente în mediul profesional: trecerea de la cunoașterea formală a legislației la aplicarea ei efectivă.

„Protecția datelor nu trebuie privită ca o simplă formalitate sau ca un set de documente pregătite doar pentru a bifa o obligație legală. Este o responsabilitate care ține de modul în care o organizație își desfășoară activitatea, își protejează clienții, angajații, partenerii și gestionează riscurile. Credem că informarea corectă și pregătirea practică sunt esențiale pentru ca noua legislație să producă schimbări reale, nu doar să existe pe hârtie”, menționează Felicia Druguș, secretara generală a Asociației.

Programul se adresează în special avocaților, consilierilor juridici, responsabililor de protecția datelor, specialiștilor în conformitate, managerilor, angajaților din domeniile resurselor umane și IT, precum și reprezentanților instituțiilor publice și companiilor private.

Persoanele interesate de participare se pot înscrie AICI.