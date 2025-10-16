Shift Happens 2026 aduce pe scenă lideri inspiraționali din România și Republica Moldova

Pe 28 noiembrie, 2025, la Digital Park, se va desfășura Shift Happens 2026, unul dintre cele mai importante evenimente de business și dezvoltare personală din Republica Moldova. Conferința promite să inspire, să conecteze și să genereze schimbare prin prezența unor speakeri de renume din România și Moldova.



Shift Happens este mai mult decât o conferință – este o platformă dedicată schimbării și inovației, unde participanții vor avea ocazia să afle perspective valoroase de la antreprenori, creatori de conținut și lideri de opinie.

Printre speakeri se numără:

Cristian Onețiu — antreprenor în serie și business mentor, cofondator Life Care, specializat în scalarea afacerilor și educație antreprenorială orientată pe rezultate.



Temele abordate vor include: leadership-ul adaptiv, inovația în business, comunicarea strategică, sustenabilitatea, rolul noilor tehnologii și al inteligenței artificiale în viața profesională și personală, dar și bune practici de analiză de business din România, cu exemple aplicate pentru antreprenorii și profesioniștii din Republica Moldova.

„Shift Happens 2026 este platforma unde businessul întâlnește inovația. Prin conținut și speakeri de valoare, oferim antreprenorilor și profesioniștilor inspirație și instrumente practice pentru a-și dezvolta afacerile și a construi parteneriate. Evenimentul devine un accelerator pentru comunitatea de business din Republica Moldova.” – Mircea Țîra, director Kooperativa Moldova.

Data: 28 noiembrie, 2025

Ora: 10:00

Locație: Digital Park

Biletele pot fi procurate pe iTicket.