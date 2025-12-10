Rock-opera coregrafică «VOIEVOD» – un eveniment cultural grandios

Pe 9 decembrie 2025, la Chișinău Arena a avut loc conferința de presă dedicată spectacolului «VOIEVOD». La eveniment au participat organizatorii – ССО Media Show Grup, Inna Iurașco și Alex Calancea, precum și artiștii: Guz, Cristian Ursache, Dumitru Băltățescu (directorul artistic al Baletului Național „JOC”) și directorul Chișinău Arena, Sergiu Stancu.

Au fost prezenți reprezentanți ai presei, inclusiv televiziuni și platforme media online, care au adresat întrebări actuale despre proiect, sporind interesul pentru epopeea ce urmează să prindă viață pe scenă pe 14 decembrie.

«VOIEVOD» – rock-operă coregrafică ce reunește peste 150 de artiști: Lupii lui Calancea, Baletul Național „Joc”, Guz, Surorile Osoianu, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și Capela corală „Moldova” – într-o simfonie de rock, folclor și dans, unde fiecare acord răsună ca un ecou în inimile spectatorilor.

Este o reprezentație unică în spațiul cultural românesc și basarabean, unde rock-ul se împletește cu folclorul autentic, forța simfonică și coregrafia clasică. Publicul va deveni martorul unei istorii epice despre naștere și moarte, iubire și despărțire, dor și întoarcere, victorii și pierderi – o poveste care atinge cele mai sensibile corzi ale sufletului și trezește memoria străbunilor.

Proiectul consolidează identitatea națională, promovează valorile românești și basarabene și creează un reper cultural pentru regiunea dintre Prut și Carpați. Deja în această duminică, 14 decembrie, Chișinău Arena va deveni scena acestei legende, biletele sunt aproape epuizate – grăbiți-vă să le procurați pe voievodul.md, pentru a nu rata șansa de a deveni parte din manifestul artei și culturii.

Simțiți chemarea strămoșilor. Deveniți parte din «VOIEVOD»!

Organizatori: Media Show Grup și Alex Calancea

Data: 14 decembrie 2025

Locația: Chișinău Arena

Detalii și bilete: voievodul.md