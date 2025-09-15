MBW25, ediția jubiliară: 30+ evenimente, un singur mesaj – Moldova is Open for Business

Luni, 15 septembrie, a avut loc deschiderea Moldova Business Week 2025 (MBW25), cea de-a zecea ediție a celui mai mare forum economic al țării, la care au fost prezenți fizic peste 700 de participanți. Agenda din această săptămână cuprinde peste 30 de evenimente (15–19 septembrie), reunind investitori, antreprenori, oficiali de rang înalt și experți din peste 40 de țări.

Evenimentul a fost deschis de Natalia Bejan, Director al Agenției de Investiții, care a subliniat rolul MBW25 de a evidenția oportunitățile investiționale și de business ale Republicii Moldova:

„Prezentăm exemplele de succes ale investitorilor care deja contribuie la dezvoltarea economiei naționale. Această ediție va pune accent pe networking calitativ pe întreg parcurs al acestei săptămâni”, a declarat Natalia Bejan, Director General al Agenției de Investiții.

A urmat Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, care a accentuat direcțiile strategice ale Guvernului:

„Ne concentrăm pe educație și pe regimul fiscal atractiv pentru sectorul IT. Investim în infrastructură industrială astfel încât companiile să poată opera de oriunde în lume și să atragă talente din întreaga lume. Anul acesta, temele cheie de la MBW25 includ digitalizarea serviciilor publice, Moldova IT Park, ajutorul de stat pentru sectoarele industriale, reconstrucția Ucrainei și rolul Moldovei în regiune.”

Din partea Uniunii Europene, Excelența Sa Iwona Piorko, Ambasadoarea UE în Republica Moldova, a menționat progresul integrării economice:

„Pe plan economic, Moldova a făcut pași remarcabili spre integrarea în Piața Unică a UE. Doar acum câteva zile am marcat 11 ani de la intrarea în vigoare a Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător UE–Moldova, un instrument puternic de modernizare a economiei”, a spus Iwona Piorko, Ambasadoarea UE în Republica Moldova.

La rândul său, Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a evidențiat obiectivele de digitalizare și competitivitate:

„Anul acesta ocupăm locul 7 în Global Gender Gap Index – un indicator esențial pentru o societate inovatoare. Digitalizarea este una dintre cele mai mari realizări ale Moldovei, iar obiectivul nostru este clar: 100% digital până în 2030. Republica Moldova își consolidează poziția economică prin integrarea în SEPA (martie 2025), extinderea accesului la piețele financiare europene și prin creșterea competitivității mediului de afaceri” a spus Doina Nistor.

Investitori & exportatori pe scena MBW

De la tehnologie și mobilitate, la producție, agro și asigurări, șapte companii au arătat, prin exemple concrete, potențialul investițional și de export al Moldovei:

Eduard Suchanek, Regional Director, Bolt — a anunțat oficial lansarea serviciului de taxi Bolt în Republica Moldova și integrarea acestuia în ecosistemul local de mobilitate.



— a anunțat oficial lansarea serviciului de taxi Bolt în Republica Moldova și integrarea acestuia în ecosistemul local de mobilitate. Victor Nistorică, CEO, Brutăria Bardar — produse artizanale „made in Moldova”, standardizate pentru scalare pe piețe externe. Produsele Brutăriei sunt prezente în peste 700 de magazine în Uniunea Europeană, inclusiv Kaufland, Carrefour și Lidl în România



— produse artizanale „made in Moldova”, standardizate pentru scalare pe piețe externe. Produsele Brutăriei sunt prezente în peste 700 de magazine în Uniunea Europeană, inclusiv Kaufland, Carrefour și Lidl în România Vadim Vetrilă, Co-founder & CEO, Smile Dent Team — export de servicii medicale și standarde internaționale în stomatologie. Din 2009 până astăzi, peste 40.000 de pacienți au fost tratați de către clinica Smile Dent, iar activitatea companiei generează aproximativ 15 milioane de euro anual



— export de servicii medicale și standarde internaționale în stomatologie. Din 2009 până astăzi, peste 40.000 de pacienți au fost tratați de către clinica Smile Dent, iar activitatea companiei generează aproximativ 15 milioane de euro anual Nicolae Gudumac, CTO & Co-founder, Planable — platformă SaaS din Moldova folosită de branduri globale; dovadă că tehnologia locală concurează la nivel mondial.



— platformă SaaS din Moldova folosită de branduri globale; dovadă că tehnologia locală concurează la nivel mondial. Ion Tașca, Board Member, PorcoBello SRL — investiții în agricultura și eficiență operațională pe întreg lanțul valoric. Producția anuală a companiei ajunge la 12.000 porci, iar în întreaga țară dețin cel mai modern abator din regiune



— investiții în agricultura și eficiență operațională pe întreg lanțul valoric. Producția anuală a companiei ajunge la 12.000 porci, iar în întreaga țară dețin cel mai modern abator din regiune Peter Höfinger, Deputy CEO, Vienna Insurance Group — capital strategic și consolidarea pieței de asigurări, cu efect de încredere pentru investitori. Pe 1 septembrie 2025, Vienna Insurance Group (VIG) a câștigat licitația publică și a achiziționat o participație de 80% în Moldasig S.A., una dintre cele mai importante companii de asigurări generale din Moldova, cu o cotă de piață de aproximativ 30% după tranzacție.



— capital strategic și consolidarea pieței de asigurări, cu efect de încredere pentru investitori. Pe 1 septembrie 2025, Vienna Insurance Group (VIG) a câștigat licitația publică și a achiziționat o participație de în Moldasig S.A., una dintre cele mai importante companii de asigurări generale din Moldova, cu o cotă de piață de aproximativ după tranzacție. Călin Botean, Regional Director Eastern Europe, Gebauer & Griller — soluții industriale integrate și conectare la lanțurile de producție europene. Investițiile companiei în expansiune și inovație în Moldova se ridică la 60 milioane euro.

Piața de capital: Memorandum pentru noua bursă de valori

Tot astazi, parteneriatul pentru lansarea noii Burse de Valori a Republicii Moldova a fost oficializat prin semnarea unui Memorandum de înțelegere, consolidând colaborarea strategică dintre autoritățile de la Chișinău și București. România, principal partener comercial și poartă de acces către Uniunea Europeană, oferă expertiza Bursei de Valori București (BVB) pentru implementarea unui model modern de piață de capital. Noua bursă va sprijini atragerea companiilor internaționale, dezvoltarea infrastructurii financiare și diversificarea surselor de finanțare pentru mediul de afaceri local.

Mesajul comun al scenei MBW: Moldova is Open for Business! Moldova este o piață care crește prin tehnologie, calitate și parteneriate – cu accent real atât pe investiții, cât și pe exporturi.

