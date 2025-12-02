Documentarul „Ultimele scrisori ale bunicii”, în regia Olgăi Lucovnicova, a câștigat trofeul Green Vine la Moldox Festival 2025

Juriul internațional, format din trei experți și experte din Serbia, Germania și România, a acordat premiul Green Vine (Viță Verde) în competiția națională de documentare din cadrul Moldox Festival 2025 documentarului „Ultimele scrisori ale bunicii” în regia Olgăi Lucovnicova. Filmul „Ține cont de-o pătlăgică” în regia Marinei Sulima a fost distins cu o mențiune specială.

Pe 30 noiembrie, la ceremonia de închidere a ediției X Moldox Festival, juriul format din trei experți independenți, Mara Prohaska Marković, Nadja Tennstedt și Victor Morozov, au anunțat rezultatele competiției Green Vine, argumentându-și alegerea în felul următor:



Juriul acordă o mențiune specială filmului „Consider a Tomato/Ține cont de-o pătlăgică”, regizat de Marina Sulima, un documentar care surprinde procesul migrației moldovenești din prezent printr-o lentilă subtil subiectivă. Animat de un sentiment melancolic al pierderii, dar și de curiozitatea față de transformările generaționale, filmul conturează un portret îndrăzneț al feminității și pune sub semnul întrebării conceptele de dezrădăcinare, clivajele Est-Vest și ideea de „acasă”. Folosind un element cotidian ca punte metaforică între tradițiile intime de familie și luptele universale, acesta este un demers complex, cu multiple straturi, care reușește să atingă o puternică rezonanță emoțională.

Marele premiu al competiției Green Vine merge către un film care confruntă cu îndrăzneală o moștenire familială dureroasă, plasând-o în contextul istoriei zbuciumate a Uniunii Sovietice și ale realităților la fel de conflictuale ale Rusiei de astăzi. Această căutare a înțelegerii și apartenenței capătă o amplitudine emoțională impresionantă, împletind istoriile personale ale celor striviți de vremuri nemiloase cu marile narațiuni ale națiunii. Acest portret de familie, dramatic și profund, se transformă într-o privire curajoasă, dar subtilă, care, departe de orice abstracție, reflectează asupra costului uman real al trăirii directe a unor experiențe traumatizante. Câștigătoarea competiției Green Vine este Olga Lucovnicova cu documentarul „Last Letters from My Grandma/Ultimele scrisori ale bunicii”.

Felicitări echipei filmului „Ultimele scrisori ale bunicii”, regizoare: Olga Lucovnicova, producători: Ada Solomon, Denis Vaslin, Frederik Nicolai, Virgiliu Mărgineanu.



În total, pentru participarea în concurs au fost selectate șase filme, ediția Moldox Festival 2025 marcând lansarea în premieră a concursului național de documentare Green Vine. Concursul a fost lansat pe 4 august 2025, pentru premierele coproducțiilor moldovenești de mediu și lung metraj. Printre documentarele selectate se numără: Consider a Tomato/Ține cont de-o pătlăgică (Marina Sulima, Regatul Țărilor de Jos, 2025), Electing Ms Santa (Raisa Răzmeriță, Republica Moldova/România, 2025), Green Light/Undă verde (Pavel Cuzuioc, Austria/România, 2025), Last Letters from my Grandma/Ultimele scrisori ale bunicii (Olga Lucovnicova, Regatul Țărilor de Jos/Republica Moldova/Belgia/România, 2025), Sailing with Babushkas/Băbuțe pe bărcuțe (Călin Laur, Republica Moldova/SUA, 2025), Ultimate Weapon/Arma Supremă (Dragoș Turea, Republica Moldova/România, 2024).

Premiul Green Vine în valoare de 1.000 de euro este oferit de unul dintre partenerii strategici ai festivalului – Proiectul Innovate Moldova, finanțat de Suedia și Marea Britanie. Simbolizând energie, creștere și vitalitate, esența premiului Green Vine este de a încuraja noile direcții și dezvoltarea noilor proiecte în cinematografia moldovenească.

The documentary “Last Letters from My Grandma”, directed by Olga Lucovnicova, wins the Green Vine trophy at Moldox Festival 2025

The international jury, composed of three experts from Serbia, Germany and Romania, awarded the Green Vine prize in the national documentary competition of Moldox Festival 2025 to Last Letters from My Grandma, directed by Olga Lucovnicova. The film Consider a Tomato, directed by Marina Sulima, received a Special Mention.

On 30 November, during the closing ceremony of the 10th edition of Moldox Festival, the jury — independent experts Mara Prohaska Marković, Nadja Tennstedt, and Victor Morozov — announced the results of the Green Vine competition, explaining their decision as follows:

The jury wishes to award a special mention to a film that recounts the Moldovan present-day immigration process through a charmingly subjective lens. Driven by a melancholic sense of loss, as well as by a curiosity for generational transformations, this film paints a daring portrait of womanhood and actively questions notions of displacement, East-West divides, and home. Picking an everyday element as a metaphorical link between intimate family traditions and universal struggles, this is a multi-layered work that achieves emotional relevance. We would like to congratulate the film “Consider a Tomato”, directed by Marina Sulima.

The main prize of the Green Vine competition goes to a film that daringly confronts a painful family heritage while placing it against the tormented history of the Soviet Union and the no less conflictual realities of present-day Russia. This quest for understanding and belonging achieves a massive emotional scope by intertwining the personal histories of those crushed by merciless times and the grand narratives of the nation. This dramatic family portrait builds into a daring — yet subtle — gaze that, far from any abstraction, ponders the actual human cost of experiencing traumatic events firsthand. The winner of the Green Vine competition is “Last Letters from My Grandma”, directed by Olga Lucovnicova, congratulations!

Congratulations to the team of the film “Last Letters from My Grandma”, director> Olga Lucovnicova, producers: Ada Solomon, Denis Vaslin, Frederik Nicolai, Virgiliu Mărgineanu.

In total, six films were selected for the competition, with the 2025 edition of Moldox Festival marking the premiere launch of the Green Vine national documentary competition. Launched on 4 August 2025, the competition was open to premieres of Moldovan medium- and feature-length co-productions. The selected documentaries were: Consider a Tomato (Marina Sulima, Netherlands, 2025), Electing Ms Santa (Raisa Răzmeriță, Republic of Moldova/Romania, 2025), Green Light (Pavel Cuzuioc, Austria/Romania, 2025), Last Letters from My Grandma (Olga Lucovnicova, Netherlands/Republic of Moldova/Belgium/Romania, 2025), Sailing with Babushkas (Călin Laur, Republic of Moldova/USA, 2025), Ultimate Weapon (Dragoș Turea, Republic of Moldova/Romania, 2024).

The Green Vine Prize, worth €1,000, is offered by one of the festival’s strategic partners — the Innovate Moldova Project, funded by Sweden and The United Kingdom. Symbolizing energy, growth, and vitality, the essence of the Green Vine Prize is to encourage new directions and the development of new projects in Moldovan documentary cinema.

