Dialog strategic pentru consolidarea reprezentării societății civile sau cine vorbește în numele societății civile într-o țară candidată la UE?

Consiliul Național al ONG-urilor (CN ONG) a organizat evenimentul „Dialog pentru consolidarea reprezentării societății civile”, un spațiu de dialog trilateral care a reunit autorități publice, parteneri de dezvoltare și platforme ale societății civile. Evenimentul marchează un pas important în articularea unei voci comune a sectorului asociativ, în contextul procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Discuțiile au evidențiat un consens larg privind necesitatea dezvoltării sectorului și consolidării mecanismelor prin care organizațiile societății civile își pot formula și transmite pozițiile comune. În intervenția sa, Ela Bălan, directoare Grantmaking la ARC România, a subliniat că o voce credibilă „se construiește prin consolidare internă, colaborare autentică și argumente bazate pe date”, accentuând, totodată, importanța independenței societății civile.

Reprezentanții platformelor societății civile: Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală LEADER, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova, Consiliul Național al Tinerilor din Moldova și Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova – și-au exprimat susținerea pentru consolidarea rolului CN ONG, inclusiv printr-un proces de formalizare care să întărească capacitatea sectorului de a vorbi coerent și unitar în dialogul cu autoritățile și partenerii de dezvoltare.

Din partea donatorilor, Irina Beșliu, ofițeră de programe pentru societatea civilă în cadrul Delegației UE în Republica Moldova, a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru sector, menționând creșterea finanțării pentru perioada 2025–2027 și necesitatea stabilirii unor priorități clare de reformă și cooperare. În același timp, a accentuat faptul că organizațiile societății civile au un rol determinant în procesul continuu de transformare instituțională și de implementare a reformelor necesare pe parcursul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, proces care impune o abordare comună, strategică și bine coordonată.

Reprezentanții Ambasadei Republicii Federale Germane în Republica Moldova au încurajat organizațiile societății civile să consolideze colaborarea reciprocă și să promoveze un dialog structurat cu autoritățile publice și partenerii de dezvoltare, în vederea sporirii impactului activităților lor. În acest context, s-a subliniat că organizațiile-umbrelă din diverse domenii tematice ar putea avea un rol de reprezentare, contribuind la eficientizarea comunicării, la creșterea sprijinului și la îmbunătățirea accesului organizațiilor societății civile la oportunități de finanțare.

Totodată, aceștia au evidențiat importanța dezvoltării parteneriatelor între organizațiile societății civile, menționând că implementarea proiectelor în comun poate genera sinergii, optimiza costurile și maximiza rezultatele obținute. De asemenea, o cooperare consolidată cu instituțiile mass-media ar putea spori nivelul de informare și susținere din partea publicului pentru activitatea esențială desfășurată de societatea civilă în Republica Moldova.

Olesea Cazacu, coordonatoare de programe/Creștere incluzivă, PNUD Moldova, a vorbit despre importanța platformelor ca instrument de transmitere a vocii cetățenilor către factorii de decizie. A fost accentuată necesitatea promovării exemplelor de succes ale societății civile, consolidării transparenței și utilizării instrumentelor digitale, precum și dezvoltării parteneriatelor cu sectorul privat pentru asigurarea durabilității financiare.

Din partea instituțiilor statului, Ana Calinici, deputată și vicepreședintă a Comisiei Integrare Europeană, a evidențiat importanța consolidării capacităților de advocacy ale organizațiilor, implicarea activă în monitorizarea angajamentelor de aderare la UE și participarea în grupuri de lucru specializate. A fost anunțată lansarea unui nou consiliu de experți al Comisiei Integrare Europeană și dezvoltarea unei platforme digitale pentru colaborare cu experți din societatea civilă.

Natalia Postică, șefă-adjunctă a Direcției drepturile omului și cooperare cu societatea civilă la Cancelaria de Stat, a subliniat că societatea civilă a atins un nivel de maturitate care permite asumarea unui rol mai structurat și mai influent. Totodată, s-a accentuat necesitatea transparenței interne, reprezentativității teritoriale, rotației membrilor în structurile de conducere și existenței unor mecanisme clare de consultare și feedback. Autoritățile au transmis că își doresc un partener stabil, capabil să prezinte poziții agregate și profesioniste.

Concluzia dialogului reflectă un acord asupra direcției comune: consolidarea reprezentativității sectorului asociativ, instituirea unui dialog permanent și structurarea cooperării trilaterale Stat – Donatori – Societate civilă. Evenimentul a confirmat necesitatea unor consultări largi privind modelul de consolidare a CN ONG, dar și un plan de acțiuni pentru anul 2026 urmat de elaborarea unei strategii de dezvoltare a acestui organ.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Național al ONG-urilor, cu eforturile de secretariat ale Alianței Asociațiilor de Băștinași din Moldova, cu susținerea financiară a Ministerului German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, GIZ Moldova, a Uniunii Europene și a PNUD Moldova. Partenerul general al evenimentului a fost – maib. Partener media este – Ziarul de Gardă.