De la vulnerabilitate, la incluziune: speranță și oportunități reale pentru copiii aflați în situații vulnerabile

Într-o lume în care fiecare copil merită să fie ascultat și sprijinit, Asociația Obștească PRODOCS continuă să ofere speranță și oportunități reale pentru copiii aflați în situații vulnerabile.

Scurt istoric. De 18 ani, Asociația Obștească PRODOCS este alături de cei mai fragili membri ai societății – copii și tineri din medii de risc – pentru ca aceștia să aibă acces la educație de calitate, să se integreze în comunitate și să devină adulți responsabili. Prin proiecte inovative, sesiuni de mentorat, instruiri și parteneriate locale, organizația a reușit să construiască punți între profesori, specialiști și beneficiari, aducând schimbări vizibile în viețile lor.

Obiectivele PRODOCS:

Dezvoltarea de programe și servicii sociale care să răspundă nevoilor reale ale copiilor, tinerilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile;

care să răspundă nevoilor reale ale copiilor, tinerilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile; Susținerea drepturilor persoanelor expuse riscului de marginalizare și excluziune socială;

expuse riscului de marginalizare și excluziune socială; Inițierea și susținerea inițiativelor de dezvoltare focusate pe parteneriate locale, care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor.

Acțiuni concrete. În perioada 2023 – 2025 Asociația Obștească PRODOCS a implementat etapa a 3-a a proiectului „Incluziunea socio-școlară a copiilor din Centrele de plasament: de la vulnerabilitate, la incluziune”, susținbut financiar de Fundația pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția.

Scopul proiectului este de a asigura incluziunea socio-educațională a copiilor din 7 centre de plasament, care frecventează 10 instituții de învățământ partenere din raioanele Anenii Noi, Drochia, Fălești, Hâncești, Telenești și Ștefan Vodă. Prin activități educaționale, sprijin personalizat și implicarea comunității, acești copii primesc șansa de a-și construi un viitor mai bun.

„Fiecare copil are un potențial extraordinar. Rolul nostru este să îi oferim sprijinul și resursele necesare pentru a-l valorifica. Educația nu este doar un drept, ci și cheia către o viață demnă și responsabilă”, declară echipa PRODOCS.

Realitatea din domeniul protecției copilului în Republica Moldova

Deși în Republica Moldova se fac eforturi constante pentru ca fiecare copil să crească într-un mediu familial, realitatea arată că zeci de copii cu vârsta de până la 18 ani trăiesc încă în centre de plasament. Acești copii, rămași fără sprijinul părinților, provin din medii dificile și au trecut prin experiențe dureroase – violență, neglijare, exploatare sau chiar trafic de ființe umane.

Unii dintre ei se confruntă cu dizabilități severe sau moderate, ceea ce face dificilă integrarea lor în familii extinse sau în alte servicii de tip familial. În lipsa unor alternative suficient dezvoltate și a specialiștilor pregătiți să răspundă nevoilor complexe, centrele de plasament devin adesea singura lor casă pentru ani întregi.

„Fiecare copil are dreptul să locuiască într-o familie armonioasă, dar, în absența acesteia, unii copii cresc și se dezvoltă în centre temporare de plasament, care le devin casă, sprijin și ajutor.” – Cristina Coroban, președinta Asociației Obștești PRODOCS

Centrele de plasament partenere proiectului nostru oferă un refugiu sigur și sprijin specializat pentru 67 de copii cu vârste între 3 și 16 ani. Aceste centre le asigură un mediu cald și stabil, în care pot crește și se pot dezvolta armonios, până la identificarea unui nou cămin de tip familial, pe termen lung.

Suport școlar: o rază de speranță pentru o viață mai bună

Datorită activităților de sprijin educațional la disciplinele școlare de bază, 105 copiii din plasament au avut șansa să beneficieze de suport școlar personalizat pe parcursul anului, în funcție de nevoile educaționale individuale ale fiecăruia. Astfel, cu ajutorul pedagogilor implicați în activități și a specialiștilor din centre, unii copii au reușit pentru prima dată să scrie, să citească și să facă calcule simple.

„Fără suportul din partea cadrelor didactice din proiect sigur că nu aveam rezultatele pe care le am la moment. Și înca ceva, dacă nu eram la centru, viața mea era una oribilă. Eu am fost lăsată clasa, nu veneam la școală că nu mă ajuta nimeni, și nu mă descurcam cu temele. Acum sunt mândră de mine.” – Maria, 10 ani

„Primim ajutor după orele de școală, ca să nu ne fie prea obositor. După părerea mea, relația pe care o avem cu doamnele care ne ajută este una foarte bună – ele sunt răbdătoare, explică clar și ne susțin de fiecare dată când avem nevoie de ajutor. Atmosfera este plăcută și ne simțim încurajați să punem întrebări și să învățăm cu plăcere.” – Elena, 9 ani

„Eu deja sunt absolventă, dar sunt mulțumită că am fost ajutată de profesoare bune și am crescut la învățătură. Pe parcursul plasamentului am devenit mai bună decât unii colegi. Pe ei nu a avut cine îi ajuta. Știu bine că prietenii mei mai mici din centru au nevoie de acest ajutor în continuare. Acest suport e de neprețuit. Vă mulțumesc.” – Dana, 15 ani

Dezvoltarea abilităților pentru un viitor sigur

Pe durata aflării în centrele de plasament, copiii au fost implicați într-o serie de activități din cadrul programului „Dezvoltarea abilităților sociale, de viață și carieră”. Aceste activități au contribuit la formarea unei identități personale puternice și la dobândirea unor abilități esențiale pentru integrare în școală, comunitate și, pe termen lung, pentru viața privată și profesională.

Un moment deosebit l-au reprezentat vizitele la antreprenori locali, unde copiii au descoperit povești reale de perseverență, inovație și muncă dedicată. Întâlnirile le-au oferit inspirația de a-și urma propriile vise și ambiții, arătându-le că succesul se construiește pas cu pas.

Aceste experiențe practice au fost mai mult decât simple lecții – au devenit repere de viață, lăsând o amprentă durabilă asupra copiilor și oferindu-le încrederea că pot construi un drum independent, plin de speranță și oportunități.

„Copiii s‑au transformat: au devenit mai îndrăzneți, mai siguri pe sine, deschiși spre noi experiențe și pregătiți să colaboreze, chiar și cei care inițial se țineau la distanță au învățat să lucreze în echipă, depășind temerile și deschizându‑se spre semeni.” – Ala Cîșlari, pedagog social, Glinjeni

„Experiența copiilor din centrele de plasament pe parcursul acestui an a adus numeroase oportunități de învățare și creștere. Ei au făcut pași importanți în adaptarea emoțională și relațională, iar procesul de dezvoltare a autonomiei, a încrederii în sine și a integrării în activități școlare și sociale începe să se contureze tot mai vizibil. Fiecare reușită, oricât de mică, reprezintă un pas înainte spre o viață mai echilibrată și mai plină de speranță.” – Cristina Arman, coordonator local, Anenii Noi

Sprijin pentru familii și reintegrare

Peste 40 de părinți și membri ai familiilor extinse au fost implicați în programul de Educație Parentală elaborat în cadrul proiectului, cu scopul de a îmbunătăți competențele parentale și de a spori șansele copiilor la o creștere sănătoasă, o dezvoltare armonioasă și o educație de calitate în familie. Participarea părinților la acest program este esențială pentru a asigura o tranziție lină și stabilă a copiilor către mediul familial, atunci când familia reprezintă o resursă viabilă pentru reintegrare.

Programul contribuie, de asemenea, la prevenirea situațiilor de risc și la intervenția eficientă în cazuri ce țin de sănătatea, educația sau protecția copiilor. Reacțiile părinților au fost diverse, influențate de contextul lor personal, emoțional și social. Unii dintre ei au manifestat dorința sinceră de a se reconecta cu copiii și de a-și asuma din nou responsabilitățile parentale, percepând activitățile ca pe o oportunitate de a restabili legătura afectivă. Alții au resimțit dificultăți, fiind copleșiți de vinovăție sau de teama de a nu face față cerințelor.

Cu sprijinul specialiștilor din centre, părinții implicați au dobândit mai multă încredere în rolul lor și au primit instrumente practice pentru a deveni părinți mai buni. Activitățile i-au ajutat să înțeleagă mai bine nevoile emoționale ale copiilor și să construiască relații deschise, bazate pe încredere și respect reciproc.

Inițiative locale ale Consiliilor Elevilor – vocea copiilor pentru schimbare

Un element inovator al proiectului l-au constituit mini-proiectele implementate de Consiliile Elevilor din școlile partenere, care au demonstrat că implicarea copiilor și tinerilor în viața comunității poate genera schimbări reale și durabile. Cu sprijinul Asociației PRODOCS și al mentorilor locali, elevii au transformat ideile lor în acțiuni concrete, menite să îmbunătățească mediul educațional, să promoveze incluziunea și să dezvolte valori de responsabilitate și solidaritate.

La Liceul Teoretic „B.P. Hașdeu” din Olănești, proiectul „Bikes in Place, Smiles on Face!” a încurajat mișcarea, sănătatea și protecția mediului, implicând elevi și cadre didactice în activități. În satul Glinjeni, elevii au creat „Televizorul copiilor”, un mini-studio coordonat chiar de ei, care le-a oferit ocazia să învețe despre responsabilitate, lucrul în echipă și puterea cuvântului. La Gimnaziul „Mihai Viteazul” din Hâncești, mini-proiectul „Echipamente audio pentru activități educaționale” a modernizat procesul de învățare, stimulând creativitatea și reducând barierele de comunicare. În Drochia, elevii au adus un plus de energie și inspirație prin proiectul „Pauze de vis”, amenajând un spațiu prietenos pentru relaxare și comunicare, dar și prin inițiativa „Sport fără bariere”, care a promovat incluziunea prin activități sportive și campanii comunitare. La Liceul „Mihai Eminescu” din Anenii Noi, elevii au cultivat pasiunea pentru lectură prin proiectul „Căsuța cu Cărți”, iar prin „Sortăm pentru un viitor curat” au învățat să adopte practici sustenabile și să protejeze mediul.

Aceste inițiative au demonstrat că atunci când elevii sunt sprijiniți să își exprime ideile și să le transforme în acțiuni, rezultatele sunt vizibile: comunitățile devin mai unite, școlile mai incluzive, copiii mai încrezători și mai responsabili. Mini-proiectele Consiliilor Elevilor au devenit exemple de implicare civică și educație practică, confirmând că schimbarea începe cu pași mici, dar cu impact mare.

Consolidarea competențelor didactice și manageriale

În cadrul proiectului, peste 250 de profesori și cadre manageriale din 12 școli partenere au participat la sesiuni de instruire, mentorat și webinare menite să le ofere instrumente moderne și practice pentru activitatea educațională. Aceste programe au răspuns unei nevoi reale: diversificarea metodelor de predare și gestionarea eficientă a instituțiilor de învățământ, într-un context educațional aflat în continuă schimbare.

Tematicile abordate au fost variate și relevante pentru provocările actuale din școli: lucrul cu copii cu tulburări din spectrul autist, sprijin pentru elevii care au trecut prin traumă, gestionarea comportamentului agresiv, prevenirea violenței digitale, crearea unui spațiu sigur și incluziv pentru toți elevii, dar și dezvoltarea competențelor digitale și utilizarea instrumentelor moderne în predare și evaluare. Profesorii au explorat, de asemenea, teme legate de educația pentru mediu, sustenabilitate și consolidarea identității profesionale.

Impactul acestor instruiri se reflectă direct în calitatea mediului școlar: cadrele didactice sunt mai pregătite să răspundă diversității elevilor, să gestioneze situațiile de conflict și să creeze un climat educațional bazat pe siguranță, respect și încredere. Elevii beneficiază de strategii de predare adaptate nevoilor lor, de un mediu mai incluziv și de profesori motivați să le ofere șanse egale de învățare și dezvoltare.

Prin aceste eforturi, proiectul a contribuit nu doar la consolidarea competențelor cadrelor didactice, ci și la bunăstarea elevilor, consolidând ideea că educația de calitate se construiește prin formarea continuă a profesorilor și prin adaptarea școlii la provocările societății moderne.

Consolidarea capacităților specialiștilor din domeniul protecției copilului

Peste 130 de specialiști din domeniul protecției copilului, din întreaga țară, au participat la programul de Alfabetizare juridică, organizat în coordonare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Programul a avut ca obiectiv principal îmbunătățirea capacităților profesioniștilor de a aplica corect legislația privind protecția copilului și de a coopera eficient în situațiile complexe ce implică măsuri de protecție.

Participanții și-au consolidat competențele juridice și abilitățile practice prin analiza cadrului normativ național și internațional, studii de caz și exemple de bune practici. Agenda instruirilor a inclus teme esențiale precum: drepturile copilului, stabilirea domiciliului, organizarea întrevederilor cu reprezentanții legali prin respectarea interesului superior al copilului, aspecte civile ale răpirii internaționale de copii, protecția datelor cu caracter personal și regimul juridic al adopției.

Sesiunile au fost interactive, cu ateliere practice și discuții aplicate alături de experta în domeniu, dna avocată Violeta Andriuță, oferind participanților oportunitatea de a-și consolida cunoștințele și de a împărtăși experiențe relevante.

Prin aceste eforturi, programul contribuie la consolidarea unui sistem de protecție a copilului mai eficient și mai responsabil, capabil să răspundă nevoilor copiilor aflați în situații de risc și să asigure respectarea drepturilor fundamentale ale fiecărui copil.

Sprijin pentru promovarea eticii și profesionalismului în asistența socială

În 2025, Asociația Obștească PRODOCS a oferit asistență tehnică Ministerului Muncii și Protecției Sociale prin tipărirea a 5.000 de exemplare ale „Regulilor de conduită a personalului din domeniul asistenței sociale”. Această inițiativă marchează un pas esențial în consolidarea valorilor de etică, responsabilitate și profesionalism în rândul specialiștilor din domeniu.

Materialele tipărite au fost distribuite către personalul din instituțiile de asistență socială, oferindu-le un instrument practic și uniform de orientare profesională. Aplicarea acestor reguli contribuie la crearea unui climat de integritate și respect în relația cu beneficiarii, la creșterea transparenței și eficienței sistemului de asistență socială, precum și la întărirea încrederii comunității în instituțiile care sprijină persoanele aflate în situații vulnerabile.

Totodată, prin activitățile sale, PRODOCS a reușit să creeze un spațiu de dialog constructiv între specialiști în protecția copilului, autorități și mediul academic, consolidând parteneriatele necesare pentru o incluziune reală a copiilor vulnerabili. Schimbul de bune practici și dezvoltarea competențelor profesionale au un impact direct asupra calității serviciilor sociale și educaționale, contribuind la formarea unui mediu școlar mai incluziv și la creșterea bunăstării copiilor.

Astfel, proiectul își confirmă rolul de catalizator al schimbării, oferind soluții concrete pentru integrarea copiilor în comunitate și pentru sprijinirea familiilor în procesul educațional.

Concluzie

Implementarea proiectului „Incluziunea socio-școlară a copiilor din Centrele de plasament: de la vulnerabilitate, la incluziune” pe parcursul anilor 2017 – 2025 confirmă angajamentul Asociației Obștești PRODOCS de a sprijini copiii aflați în situații vulnerabile, familiile lor și profesioniștii din domeniul educației și protecției copilului.

Prin instruiri, mentorat, sprijin personalizat și parteneriate solide, proiectul a generat schimbări vizibile: copii mai încrezători și mai bine pregătiți pentru viață, părinți mai implicați, profesori mai adaptați diversității și specialiști mai competenți. Toate aceste rezultate contribuie la construirea unui sistem social și educațional mai incluziv, transparent și responsabil. PRODOCS își reafirmă misiunea de a fi un catalizator al schimbării și va continua să dezvolte soluții durabile pentru ca fiecare copil să aibă acces la educație, sprijin și oportunități reale de integrare în comunitate.