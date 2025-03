Fum alb peste Nistru (in)vizibil la Chișinău. Autoritățile neagă, imaginile vorbesc: marile uzine din regiunea transnistreană și-au reluat activitatea

Uzina de ciment și Uzina metalurgică din Rîbnița, care și-au suspendat activitatea la începutul lunii ianuarie 2025, din cauza crizei gazelor, funcționează deja de câteva zile. Acest lucru a fost confirmat pentru ZdG de locuitori ai orașului Rezina, aflat peste Nistru de Rîbnița, pecum și de primarul orașului Rezina, Simion Tatarov. Sursele ZdG au surprins în fotografii coșurile fumegânde ale Uzinei de ciment.

Cu toate acestea, autoritățile de la Chișinău au afirmat că cele două uzine, care reprezintă principalii contribuitori la economia regiunii separatiste, nu și-ar fi reluat activitatea. La fel a declarat și ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, după o vizită la Uzina metalurgică de la Rîbnița.

ZdG a solicitat un comentariu din partea purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, dar nu am primit un răspuns deocamdată.

Anterior, prim-ministrul Dorin Recean a spus că dacă marea industrie din regiunea transnistreană își va reîncepe activitatea, aceasta ar urma să fie impozitată.

Totodată, compania Moldovagaz ține sub tăcere detaliile tranzacțiilor cu gazele naturale ce ajung în stânga Nistrului, cu implicarea unei companii cu proprietari din Ungaria și unei firme din Dubai. Nici cel două companii nu sunt mai deschise. Acestea nu au răspuns la întrebările expediate de ZdG, referitoare la modul cum sunt livrate gazele în regiunea transnistreană a R. Moldova.

„Eu am văzut că din toate coșurile iese fum”

Din orașul Rezina, aflat chiar pe malul Nistrului, Uzina de ciment din Rîbnița se vede ca-n palmă, inclusiv coșurile fumegânde ale acesteia, după cum au spus pentru ZdG mai mulți locuitori ai orașului Rezina, inclusiv primarul acestuia Rezina, Simion Tatarov. El ne-a dat asigurări că Uzina de ciment și-a reluat activitatea și ne-a expediat și câteva fotografii făcute la 22 martie 2025, de pe malul Nistrului.

„Funcționează, pot să vă trimit și poze. Poza e făcută de pe malul drept. Eu personal am văzut. Am un nărav, merg la malul Nistrului. Fabrica de ciment și-a reluat activitatea. Eu am văzut că din toate coșurile iese fum. Noi avem debarcaderul în satul Boșernița, care este părăsit, dar iese până în apa Nistrului și de acolo se vede foarte bine. El e amplasat vizavi de coșurile ale fabricii de ciment din Rîbnița”, a declarat Simion Tatarov pentru ZdG.

Uzina de ciment de la Rîbnița, 22 martie 2025. Foto: Simion Tatarov

Legat de Uzina metalurgică, primarul a afirmat că aceasta ar funcționa parțial. „La uzina metalurgică încă nu a început a funcționa cuptorul, dar laminorul (o instalație care transformă metalul în lame sau fire, n.r.) funcționează”, a spus Tatarov pentru ZdG.

De asemenea, ZdG a obținut fotografii efectuate joi, 27 martie, din Rezina, care arată cum din coșurile uzinei de ciment iese fum:

„Ce face cariera de 4-5 zile? Cui sfarmă piatră? Pe cine deservește, dacă nu uzina?”

Despre faptul că Uzina de ciment și-a reluat activitatea ne-au spus și doi locuitori ai orașului Rezina, care au dorit să le fie protejată identitatea.

„Presupun că Uzina de ciment funcționează pentru că vizavi de casele în care locuim este cariera de calcar, care funcționează de 4-5 zile. Era liniște până acum, dar acum au pornit concasoarele și se aude clar. Cariera e pe partea stângă a Nistrului, dar e vizavi de orașul Rezina și când funcționează cariera de la Rîbnița, zgomotul se aude la Rezina. Nu poți să confunzi, e zgomot industrial. Ce face cariera de 4-5 zile? Cui sfarmă piatră? Pe cine deservește, dacă nu uzina? Nu are sens să fărâme piatră și să o țină”, a spus sursa ZdG.

„Iese fum pe toate coșurile. Jumătate din orașul Rîbnița nici nu se vede”

Iar un alt locuitor a spus că pe coșurile Uzinei, de câteva zile, se vede ieșind fum gros.

„La Uzina de ciment iese fum pe toate coșurile. Jumătate din orașul Rîbnița nici nu se vede. Când iese fum pe toate coșurile, mai ales pe coșul principal, când iese fum și praf asta e precis că ei produc. Uzinele s-au pornit și lucrează. La Uzina metalurgică fum nu iese, pentru că ei lucrează numai la prelucrarea materiei prime. Dar la Uzina de ciment din Rîbnița mai alaltăieri din toate coșurile ieșea… Doamne ferește!”, a spus acesta.

„A fost un circ”

Despre faptul că uzina de ciment și cea metalurgică de la Rîbnița și-au reluat activitatea deja de câteva zile, au semnalat și fostul deputat Alexandr Slusari, membru din partea societății civile al Consiliului companiei Energocom, precum și activistul de la Rîbnița Ghenadii Ciorba. Ei au confirmat acest lucru și pentru ZdG.

Alexandr Slusari a semnalat că la Uzina metalurgică de la Rîbnița și-ar fi reluat activitatea hala de laminare a oțelului, la data de 11 martie 2025. Iar la 13 martie a scris că și-a reluat activitatea Uzina de ciment de la Rîbnița. „Da-da, acel combinat, care din spusele fostei ministre ai mediului, poluează atmosfera mai tare decât MMZ (Uzina metalurgică, n.r.)”, scria atunci Slusari.

Ghenadii Ciorba a mai spus pentru ZdG că în ziua în care Uzina a fost vizitată de Ambasadorul UE, oamenii ar fi fost trimiși acasă, iar diplomatului i-ar fi fost arătată doar o parte a uzinei.

„A fost un circ. De la Chișinău a venit comandă către domnul Kornev, directorul general al Uzinei metalurgice, ca oamenii să fie scoși urgent din uzină. Oamenilor care ieșiseră la lucru li s-a dat comandă să fugă repede din uzină. Au oprit procesul, au închis toate atelierele”.

Potrivit lui Ciorba, la 26 martie, la uzina metalurgică a fost efectuat un control de către așa-numitul prim-ministru de la Tiraspol, Alexander Rosenberg, și așa-numitul viceprim-ministru, Serghei Obolonik. Ei ar fi fost acolo să verifice cum funcționează uzina.

„Ei au s-au întâlnit cu conducerea uzinei și au verificat cum funcționează uzina. E încă o dovadă că totul se adeverește. Tocmai am discutat cu unul dintre conducătorii Uzinei metalurgice”, a spus Ciorba, care a lucrat anterior la această uzină.

Cine beneficiază de pe urma uzinelor din Rîbnița

Unul dintre cei mai mari traderi din Republica Moldova al produselor uzinei metalurgice de la Rîbnița este grupul de companii BPM, fondat și condus de către omul de afaceri Piotr Babii și fiul său, Oleg Babii. BPM se prezenta în 2022, când ZdG a scris despre activitatea companiei pe piața metalelor, ca fiind „cel mai mare comerciant de metal din Moldova și distribuitorul exclusiv al Uzinei Metalurgice Moldovenești”. Acum această mențiune lipsește de pe site-ul companiei, dar se arată că firma comercializează ciment de la Uzina de ciment din Rîbnița. Proprietarul BPM, Oleg Babii, și tatăl său, Piotr Babii, sunt acționari ai Uzinei de ciment din Rîbnița, din 2015.

Am solicitat să discutăm cu Oleg Babii, fondatorul BPM-Trade SRL, parte din grupul BPM, dar acesta nu a revenit cu un mesaj.

Uzinele de la Rîbnița – importante pentru economia regiunii separatiste

Uzina Metalurgică de la Rîbnița și-a sistat activitatea la 4 ianuarie, iar Uzina de ciment din Rîbnița – la 11 ianuarie 2025, din cauza crizei energetice. Presa locală, controlată de regimul de la Tiraspol a scris că la Uzina Metalurgică sunt angajate 2000 de persoane, iar la cea de ciment – 650, menționând totodată că fără activitatea acestora are de suferit bugetul regiunii transnistrene.

Au refuzat grantul UE, în schimbul schemei rusești

La 10 februarie 2025, prim-ministru Dorin Recean a anunțat că așa-numitele autorități de la Tiraspol au refuzat oferta UE de 60 de milioane de euro ce urmau să fie date în calitate de grant pentru asigurarea regiunii cu resurse energetice. Printre condițiile acelui grant se număra ca din pachetul de sprijin să fie excluși consumatorii industriali. Tot atunci, prim-ministrul a anunțat despre schema de livrare a gazelor naturale către regiunea transnistreană prin intermediul a două companii.

„O companie din Ungaria – MET Gas and Energy Marketing AG – va fi achitată de JNX General Trading L.L.C, din Dubai, și va aduce gazul la frontiera cu Republica Moldova. Ambele companii au fost verificate. MET Gas and Energy Marketing AG este trader de gaze naturale pe piața europeană. Pentru JNX General Trading L.L.C nu au fost identificate neconformități în ceea ce privește legislația națională și internațională. La fel, în spatele companiilor nu au fost identificați cetățeni moldoveni”, se arată în mesajul prim-ministrului din 10 februarie.

Livrările de gaze prin această schemă au început la 14 februarie 2025. Așa-numitul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, a mulțumit Rusiei și ministerului rus al Energiei pentru gazele livrate în regiunea separatistă.

Pe de altă parte MET Grup, din care face parte MET Gas and Energy Marketing AG, un consorțiu cu proprietari maghiari, înregistrat în Elveția, a anunțat atunci într-un comunicat că este vorbe de un acord pe termen scurt și că această „soluție care contribuie la securitatea energetică a țării” ar fi fost posibilă „doar cu contribuția crucială a operatorilor relevanți de sisteme de transport din UE, Ucraina și R. Moldova”.

Schema de livrare a gazelor în regiunea transnistreană s-a permis printr-o Dispoziție a CSE, din 10 februarie 2025, în care nu sunt menționate anumite condiții pentru parte transnistreană. Se stipulează că că se permite derogarea de la Legea cu privire la gazele naturale, astfel încât Moldovagaz să poată încheia contracte de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru a fi livrate către Tiraspoltransgaz, cu condiția plăților în avans pentru gazele naturale și pentru serviciile de transport.

Transportul gazelor pe teritoriul R. Moldova este asigurat de operatorul sistemului de transport al gazelor naturale Vestmoldtransgaz. Potrivit dispoziției CSE, acesta trebuie să majoreze cu 1,5 milioane de metri cubi limita maximă de flexibilitate prin stocare în conducte oferită exclusiv Moldovagaz.

Prim-ministrul a promis impozitarea industriei transnistrene

Guvernul a anunțat că va permite va permite livrarea a 3 milioane de metri cubi de gaze pe zi în stânga Nistrului, iar Dorin Recean a declarat într-un interviu la Jurnal TV că vor fi impuse taxe pentru industria din stânga Nistrului.

„Ceea ce este important este că vom impozita livrările pe malul drept atunci când acești consumatori vor funcționa și vor livra pe malul drept. Aceștia sunt consumatorii care livrează pe malul drept, este vorba de metal, ciment și carămidă. Declanșatorul impozitării este când aceste produse vor încerca să intre pe malul drept. (…) Noi nu controlăm ce se întâmplă în stânga Nistrului. Avem o estimare, o presupunere că până în 3 milioane de metri cubi industria mare fie nu funcționează, fie funcționează în regim foarte limitat. Avem aceeași estimare, că dacă s-ar consuma mai mult de 3 milioane de metri cubi ar însemna că anumite industrii mari încep să lucreze. Și în momentul când vedem acele produse pe malul drept, acela e momentul în care vom impozita”, a spus Dorin Recean.

Și purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat anterior că, dacă Uzina Metalurgică își va relua activitatea, ea va fi obligată să achite taxe în bugetul Republicii Moldova: „În cazul în care se vor confirma informațiile de repornire, prim-ministrul și responsabilii de la Guvern au vorbit despre impunerea unor taxe de competiție, pentru că trebuie să aducem într-un cadru de competiție corectă companiile de pe malul stâng și malul drept”, a spus Daniel Vodă pentru agenția IPN, la 13 martie.

Vicepremier pentru reintegrare: „deocamdată nu se confirmă”. Krasnoselski, în presa rusă: „gazul este suficient pentru funcționarea parțială a industriei”

La 26 martie, vicepremierul pentru reintegrare, Oleg Serebrian, a declarat pentru Zona de Securitate că informația privind reluarea activității marilor întreprinderi din industria grea „deocamdată nu se confirmă”.

La 19 martie, Uzina metalurgică de la Rîbnița a fost vizitată de Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, care a constatat că „activitatea acesteia este în continuare suspendată din cauza crizei energetice agravate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în noiembrie 2024”, potrivit unui comunicat al delegației UE.

Vadim Krasnoselski a declarat, într-un interviu pentru agenția rusă RIA că gazul primit de regiunea transnistreană este suficient pentru funcționarea parțială a industriei, fără a specifica despre ce anume este vorba.

Moldovagaz nu oferă date despre livrarea gazelor în stânga Nistrului

Ziarul de Gardă a solicitat de la Moldovagaz mai multe detalii despre schema de livrare a gazelor naturale pentru regiunea transnistreană, pentru care asigură tranzitul pe teritoriul R. Moldova.

Moldovagaz nu a răspuns, însă întrebărilor ZdG. „Informația solicitată de redacție vizează relațiile contractuale și comerciale cu părțile terțe, inclusiv Operatorii Sistemelor de Transport (OST), și nu poate fi divulgată fără acordul acestora”, se arată în răspunsul Moldovagaz.

ZdG a cerut să afle dacă Moldovagaz are contracte cu companiile MET Gas and Energy Marketing AG și cu JNX General Trading L.L.C, ce cunoaște Moldovagaz despre contractul de livrare a gazelor pentru regiunea transnistreană, cine l-a semnat și cine l-a negociat și dacă a fost implicată Moldovagaz în aceste discuții. De asemenea, am întrebat care este prețul plătit pentru tranzitul gazelor naturale care ajung în regiunea transnistreană, cine îl plătește și care este suma achitată lunar și compania care face plățile.

De asemenea, am mai întrebat dacă există posibilitatea tehnică și legală ca livrarea gazelor naturale prin intermediul companiilor MET Gas and Energy Marketing AG și JNX General Trading L.L.C să fie extinsă în acest an pentru alte regiuni, localități ale R. Moldova.

ZdG a trimis solicitări de informații și către cele două companii, dar acestea nu au răspuns la întrebările expediate.