VIDEO Ferme de trolli pe Tik Tok, narațiuni propagandistice rusești și beneficiarii acestora. Mădălina Voinea, Expert Forum România, la Podcast ZdCe

Peste 93 de milioane de vizualizări au acumulat aproape 500 de conturi propagandistice pe TikTok, în perioada 1-23 septembrie 2025, în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. O arată datele Expert Forum România (EFOR), care a monitorizat comportamentul acestor conturi ce par să acționeze concertat. Despre asta a vorbit Mădălina Voinea, coordonatoarea programelor de combatere a dezinformării la EFOR, invitată în cadrul Podcast ZdCe.

„Cine beneficiază din aceste rețele, din punctul meu de vedere, este foarte evident. Există clar o distribuire înspre Irina Vlah, Igor Dodon, Victoria Furtună. Cu micro-rețele pe care le vedem și pentru Costiuc, Usatîi”, a precizat Mădălina Voinea.

Ea a subliniat că impactul acestor conținuturi online poate fi unul semnificativ în formarea deciziei de vot: „E imposibil să zici că stai 4-5 ore pe zi pe o platformă care te bombardează cu informația asta și că nu de acolo îți crezi opiniile. Ba da, într-o mare măsură”.

Experta a mai constatat că spațiul online al R. Moldova este invadat de imagini generate de inteligența artificială. Totodată, aceste rețele propagandistice nu mizează atât pe calitatea mesajelor transmise, cât pe cantitate, de aici – un număr foarte mare a conturilor inautentice, a mai spus invitata Podcast ZdCe.

„Clar, volumul este cel care este cel mai eficient. Adică, să ai un volum constant mare cu care să invadezi un spațiu informațional. Iar micro-influencerii sunt foarte utili, pentru că ei practic reciclează și sunt un ecou al informațiilor care deja apar pe conturile inautentice. Micro-influencerii au treaba lor: oferă o față propagandei”, a subliniata Mădălina Voinea.