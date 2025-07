VIDEO De ce a ieșit LOC din bloc? „Împreună” cu PAS sau separat? Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării, la Podcast ZdCe

Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării, formațiune care face parte din Blocul „Împreună”, alături de Platforma DA și Partidul Verde Ecologist, vorbește în cadrul Podcast ZdCe despre contextul în care o altă formațiune, Liga Orașelor și Comunelor (LOC), condusă de Alexandru Bujorean, a părăsit recent Blocul „Împreună”. Gligor se referă și la șansele creării unui bloc electoral cu Partidul Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din toamnă, precum și la riscurile privind oprirea parcursului european al R. Moldova.

— Purtăm acest dialog la o zi după ce Liga Orașelor și Comunelor (LOC) a anunțat că iese din Blocul politic „Împreună” și vreau să vă întreb pentru început dacă mai este împreună Blocul „Împreună”?

— Blocul „Împreună” rămâne împreună. De fapt, își consolidează rândurile și noi, volens-nolens, salutăm decizia foștilor colegi din Liga Orașelor și Comunelor, or, viziunea noastră cu privire la ce este o politică integră și ce înseamnă un proiect politic veritabil pro-european diferă. Noi respectăm decizia foștilor noștri colegi din LOC și continuăm activitatea în calitate de bloc politic, care anunță pentru data de 13 iulie curent, duminica aceasta, convocarea Consiliului Politic Național în vederea adoptării deciziilor corespunzătoare cu privire la participarea la alegerile parlamentare. Ceea ce înseamnă că toate cele trei componente ale Blocului „Împreună” își continuă activitatea.

— Ați menționat că viziunea asupra dezvoltării ulterioare a blocului și, în general, a modului în care trebuie să se dezvolte R. Moldova este diferită. Când ați constatat lucrul ăsta? Vă așteptați ca acest lucru să se întâmple la începutul acestei săptămâni, să iasă LOC din bloc?

— Noi am suferit o anumită lovitură, un gest pe care noi îl considerăm o trădare din partea Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, în toamna anului trecut, când CUB a votat pentru candidatul nostru în prezidențiale și a plecat a doua zi imediat. Și am avut o lecție dificilă de învățat, că nu toți cei care pretind valori respectă valori, nu toți cei care semnează acorduri de constituire a blocurilor respectă acordurile și obligațiile asumate și că unitatea o pot face doar oamenii integri, care respectă valorile declarate. Consecvența unui politician este reflectată în trecutul acestui politician.

Începând cu lunile octombrie-noiembrie, după alegerile prezidențiale, noi am văzut că din partea colegilor noștri din LOC, bine, eu cred că nici nu o să fie corect să spun LOC, ci din partea domnului Alexandru Bujorean, au venit mai multe inițiative și mai multe sugestii cu privire la creșterea echipei din rândul formațiunilor politice care, direct sau indirect, în trecut sau în prezent, au fost afiliate grupului, sau mai bine zis, organizației criminale Plahotniuc și organizației Șor, iar unii, posibil, și organizației criminale Platon.

Eu consider că crearea unui front pro-european, unui bloc pro-european veritabil, nu poate fi făcută din contul partidelor afiliate în trecut organizației criminale Plahotniuc, care au uzurpat puterea în Republica Moldova, fapt constatat prin declarația Parlamentului cu privire la caracterul capturat al statului. Eu nu consider că creșterea Blocului „Împreună” din contul fostului PD, condus astăzi de un ex-ministru de externe în cabinetul Filip, parte din statul capturat uzurpat, sau din contul Partidului Național Liberal, care are un președinte condamnat în jaful miliardului, ar putea convinge măcar pe cineva din bazinul pro-european de bună credință, că asta este calea corectă și că asta înseamnă să fii pro-european. Și aici, viziunea mea cu privire la dezvoltarea și viitorul Blocului „Împreună”, și a altor colegi din bloc, diferă categoric de viziunea domnului Bujorean. Dumnealui are o viziune și foarte curând această viziune se va developa, precum și care a fost misiunea și rolul domnului Alexandru Bujorean. Timpul le va aranja pe toate. Dar asta nu înseamnă că Blocul „Împreună” este afectat la modul instituțional sau operațional într-o oarecare măsură. Noi ne continuăm activitatea. Mai mult, rândurile noastre s-au unit. Există acum ca niciodată un sentiment de coeziune și de conștientizare a faptului că Blocul „Împreună” este o entitate politică importantă, pentru că s-a încercat în repetate rânduri dizolvarea componentelor integre din cadrul Blocului „Împreună” cu niște entități care, în trecut sau în prezent, avem tot temeiul să avem bănuială rezonabilă, sunt influențate de grupul Plahotniuc, grupul Șor sau alte grupuri criminal organizate. Și atunci, în situația asta, căile noastre se despart. Și eu cred că asta este spre binele pro-europenismului din R. Moldova, consolidării forțelor pro-europene veritabile și viitorului alegerilor parlamentare.

— Argumentele pe care le-a prezentat domnul Bujorean atunci când a făcut anunțul că LOC părăsește Blocul „Împreună” sunt că acesta ar fi un „instrument politic izolat”, în care se fac jocuri politice, iar componentele sale se încearcă a fi absorbite pe listele PAS. Dumnealui a și spus despre faptul că PAS dorește să ofere trei locuri pentru cei din Blocul „Împreună” pe listele sale. Vă rog să ne oferiți detalii dacă este adevărat sau nu acest lucru.

— PAS-ul este liber să vină cu orice viziune, concept și propunere. Iar noi suntem liberi să examinăm, să acceptăm sau să refuzăm, sau să venim cu o altă propunere. Domnul Bujorean a participat la acele discuții și cunoaște adevărul. Ceea ce a afirmat domnul Bujorean este o minciună. La ziua de astăzi, între PAS și Blocul „Împreună” nu există nicio înțelegere, niciun acord și nicio decizie.

— Dar o asemenea oferta a fost făcută?

— Da. PAS-ul consideră că în loc să creăm un front politic pro-european larg, cuprinzător, asta însemnând un bloc electoral, în loc să faci ceea ce este necesar și corect, luând în considerare consolidarea forțelor de centru – centru-stânga într-un bloc electoral, în loc să conștientizeze acest lucru, PAS preferă să își construiască propria listă, păstrând aceeași culoare, aceeași denumire. Noi considerăm că, din punctul de vedere și al tehnologiei politice, și al logicii politice, și al necesității care se impune în urma celor patru ani de guvernare, este nevoie de un format mult mai larg și reprezentativ. Când mergi în alegeri istorice, când ai o mulțime de reprezentanți și interpuși ai serviciilor secrete ale Federației Ruse și ai organizațiilor criminale

care comunică cu Federația Rusă, cu administrația prezidențială Putin, cu Kozak și cu alții, în această situație, tu nu adopți jumătăți de măsură. Tu încerci să-i convingi inclusiv pe cei circa 50% din votanți pro-europeni dezamăgiți și indeciși. Având atâta lume indecisă, supărată, având situația economică atât de precară, nu poți cu jumătăți de măsură să unești societatea, fie și în jurul conceptului de integrare europeană, având succese în politică externă, pe care noi le constatăm, le recunoaștem și le încurajăm. Noi considerăm că în aceste circumstanțe, doar PAS nu este suficient. O astfel de strategie nu răspunde provocării și noi riscăm, de dragul unor egouri de partid și culori de partid, să pierdem cele mai importante alegeri din ultimele trei decenii. Și în această situație, noi nu am refuzat invitația PAS să discutăm. Dumnealor și-au expus opinia. Noi ne-am expus opinia, inclusiv domnul Bujorean, cu privire la crearea unui front larg pro-european. Dar, până la urmă, viziunea noastră nu coincide cu viziunea Partidului Acțiune și Solidaritate, la ziua de azi.

— Există posibilitatea ajungerii la un numitor comun în viitorul apropiat?

— Misiunea Blocului „Împreună” este să crească bazinul pro-european, nu să îl îngusteze. Cunoașteți ce înseamnă propunerea de a merge pe listele PAS astăzi, după modificările care au fost operate la Codul electoral?

— Cele legate de blocuri electorale camuflate? Asta ar însemna ca dumneavoastră să nu mai fiți membru în partidul pe care îl conduceți.

— Corect. Și eu, și ceilalți colegi. Cum credeți? O astfel de decizie va îngusta sau vă lărgi bazinul electoratului?

— Pe de altă parte, cu scorurile din sondaje, cel puțin, ale Blocului „Împreună”, care arată că nici măcar n-ar putea să intre în Parlament, ce aduceți pe masa acestor negocieri?

— Noi avem o atitudine foarte rezervată față de sondaje. În special, ultimul sondaj a fost construit în așa hal, încât noi, la general, să nu figurăm acolo. Deși noi știm că sondajele obiective vorbesc despre faptul că noi avem peste 2% din deciși și avem peste 6% ca opțiune numărul 2. Și noi creștem din această opțiune numărul 2.

— Timp e puțin. Până la 7% se ridică un bloc?

— Absoluta majoritate a celor indeciși și dezamăgiți vor decide opțiunea lor electorală în ultimele zile de campanie. Noi nu vorbim de indeciși, noi nu vorbim de nucleul susținătorilor PAS și nucleul susținătorilor blocului „Alternativa” sau ai blocului care e în proces de formare sub conducerea administrației prezidențiale Putin, format din socialiști, comuniști, Vlah, nemaivorbind de blocul Șor. Ăștia au nucleele lor și e greu să intri în competiție pentru aceste nuclee. Noi luptăm pentru voturile oamenilor care în trecut au susținut ideea europeană și în prezent își doresc viitor european, dar vor mai multe reforme în economie, vor o reformă fiscală, vor protecția microantreprenorului, vor protecție de birocrație și corupție, care este endemică în R. Moldova, vor justiție altfel, vor politică de cadre mai bună. Pe acești oameni nu poți să-i învinuiești că ei cer ceva nefiresc. Aceste lucruri sunt firești unei forțe pro-europene.

— Ați spus despre faptul că erau aceste semnale din partea domnului Bujorean. De ce nu l-ați dat afară din bloc, dar a ieșit el singur?

— Pentru că toate aceste lucruri erau prezentate cu scuzele de rigoare sau cu apostroful de rigoare. Când era vorba de PNL și am descoperit că președintele interimar este condamnat penal pe unul din episoadele din jaful miliardului, ne-a asigurat de faptul că n-a cunoscut, că n-a știut. Și atunci întrebarea pe care noi o puneam era „dacă tu nu ai verificat acești oameni, cum îi aduci?” În special că ai avut o lovitură de imagine atunci când Liga Orașelor și Comunelor, în 2023, în toamnă, l-a înaintat pe Mihail Bagas, cărăușul de bani al lui Șor, în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău. Noi toți eram atunci stupefiați, pur și simplu.

— Ulterior și-au retras susținerea.

— Păi, ulterior au retras susținerea și noi i-am crezut. Pentru că noi suntem de bună credință. Eu pe domnul Alexandru îl cunosc de mulți, mulți ani și aveam un anumit grad de încredere. Dar, în situația în care, cu mare insistență, se aduce în discuție fostul PD, adică PSDE, în frunte cu Ulianovschi, după toate istoriile care au fost în prezidențiale cu acest partid, cu domnul Pleșca, cu alegații de mită – inadmisibil.

Noi suntem oameni care îi analizăm pe ceilalți din jur de la nivelul nostru de integritate, valori, gândire. Mie și astăzi, dacă eu mă gândesc la această situație, undeva nu-mi vine să cred. La ultima ședință, domnul Alexandru a pus pe masă mai multe partide în discuții, inclusiv Coaliția pentru Unitate și Bunăstare – să-i mai luăm o dată. Și în situația în care se caută, cu mare insistență se propun astfel de scenarii, noi, pur și simplu, nu le-am dat curs. Și acum, ceea ce a făcut Alexandru este foarte urât. Știind că nu există nicio decizie cu privire la ofertele înaintate de PAS, ne-a acuzat de faptul că noi am acceptat acea ofertă. Iar Partidul Schimbării, vineri, la ora șapte seara, a adoptat decizia unanimă că oferta în formatul care a fost prezentat de PAS este inacceptabilă. Eu nu vorbesc de Platforma DA, eu nu vorbesc de ceilalți, eu de mine vorbesc. Unanim. Și Alexandru știa.

— Mai vin și alte partide în cadrul Blocului? Am văzut că domnul Plîngău a scris după anunțul domnului Bujorean că „pleacă LOC, vin alții”.

— Noi am avut o decizie în cadrul Blocului „Împreună”, care a fost adoptată încă în toamna anului trecut, că după accederea Partidului Verde Ecologist, după o analiză minuțioasă a eșichierului politic și a tuturor partidelor politice care există înregistrate și care există pe bune,

noi nu mai avem în acest moment forțe politice evidente cu care am negocia accederea în Bloc. Și atunci, strategia și decizia noastră a fost să lucrăm în direcția captării și purtării discuțiilor cu profesioniști, tehnocrați, reprezentanți ai diasporei, cu aleși locali, primari independenți, în cazul în care parcursul lor este unul compatibil cu noi.

— Când se înregistrează Blocul „Împreună” ca bloc electoral? Dacă se înregistrează? Sau care sunt perspectivele pe care le examinați?

— Precum am menționat, pentru duminică noi am convocat Consiliile Politice Naționale, conform prevederilor statutare ale celor trei partide. Facem o ședință comună și adoptăm o decizie pe care o vom comunica public.

— Prefigurați că se va întâmpla o decizie importantă din acest punct de vedere?

— Noi convocăm Consiliile Politice Naționale, care sunt organele statutare împuternicite, în vederea aprobării acordului de constituire a Blocului electoral „Împreună”, pentru că noi suntem bloc politic. Blocurile electorale iau naștere doar în ajunul alegerilor, în termenii prevăzuți de CEC.

— Deci, dacă „Împreună” se înregistrează în calitate de bloc electoral, ideea de a merge împreună cu PAS într-un bloc cade?

— În momentul în care PAS-ul are deschiderea și înțelepciunea să facă un front larg, mai este timp. Să vedem dacă există această deschidere și dacă există înțelegerea gravității și conștientizarea situației reale în care ne aflăm. Noi totuși intrăm într-o recesiune economică.

— Cum ar arăta un viitor bloc electoral format din Blocul „Împreună” și PAS?

— Este un bloc electoral format din Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul „Împreună”, și posibil alte forțe, dacă PAS consideră sau noi considerăm că mai există astfel de forțe. Și reprezentanți importanți ai societății civile, care au și credibilitate, și competență, și o bună reputație. Or, în Parlament e nevoie de oameni competenți, oameni care știu tehnică legislativă, care înțeleg contexte, care pot verifica și citi inclusiv printre rânduri. Noi avem nevoie de juriști, economiști, finanțiști.

— Cum vedeți anunțurile recente ale PAS legate de oamenii pe care îi pun pe liste, inclusiv din sfere artistice, sportive?

— Eu am toată simpatia și respectul pentru o bună parte, o mare parte din acele persoane. Și eu sper foarte mult că acei candidați vor face față provocării și funcției pe care probabil o vor deține. Deși nu exclud că o parte din ei ar putea să se retragă și atunci să vină în sus lista politică care e mai în spate.

— Deci să fie doar niște locomotive de campanie?

— Păi, este logic să ai o locomotivă. Este logic, după patru ani de putere în care tu te-ai erodat, în care, deși ai realizat mari succese în plan de politică externă și ai dus R. Moldova pe arena internațională și așa mai departe, PAS a comis multiple greșeli și s-a erodat pe anumite segmente. Cât face numai scandalul cu Legea amnistiei și tot ce a urmat. Lucru care niciodată nu trebuia să se întâmple. Și alte lucruri, nu mai vorbim despre situația în economie. Era nevoie de pachete de măsuri care să oprească plecările din R. Moldova, să protejeze microantreprenorii, să se facă niște chestii concrete. Foarte multă lume a plecat anume în 2023–2024, nu în 2022. Guvernul trebuia să vină cu pachete de măsuri în anticipare. Și noi sperăm foarte mult că viitoarea componență a Parlamentului nu va fi una statică și o mașinărie de vot. Acolo vor exista personalități care au pregătirea, inteligența și curajul necesar să adreseze problemele, să redreseze problemele reale ale Republicii Moldova.

Faptul că ignori o anumită problemă astăzi înseamnă că mâine ea va deveni cronică, iar poimâine ar putea să te coste viitorul copiilor tăi, statului tău, societății tale. PAS poate să nu fie de acord cu mine. Dar mie mi-ar plăcea ca PAS, în parcursul acelor patru ani, având puterea legislativă, să organizeze consultații nu pe chestii de chichiță, de litere în anumite articole, în anumite legi, ci pe discuții fundamentale despre modelul de dezvoltare economică, despre necesitatea reformei fiscale, necesitatea unor măsuri urgente de protecție a mediului de afaceri.

— Există riscul să fie deturnat parcursul european al Republicii Moldova?

— Da. Și această operație este în plină desfășurare. Și vreau să vă spun, așa cum s-au organizat serviciile secrete rusești și așa cum operează pe teritoriul Republicii Moldova, dacă nu intervenim și nu răspundem proporțional, au toate șansele. Ei au făcut un lucru extrem de inteligent. Ei au creat un bloc electoral sau au încurajat crearea acestui bloc electoral, care s-a poziționat ca unul pro-european, de natură social-democrată, centristă, care lucrează pe centru, centru-stânga și centru-dreapta.

— La ce bloc vă referiți?

— „Alternativa”, evident. Sarcina acestui bloc este să capteze din bazinul pro-european, cât de puțin, da’ să capteze. Un procent, două, cât or putea, în funcție de cât de abil și cât de inteligent vor mima pro-europenismul. În momentul în care ei reușesc această misiune, o majoritate parlamentară veritabil pro-europeană în Parlamentul R. Moldova nu va fi posibilă. Asta este strategia lor.

Pe de altă parte, mai e un alt bloc în proces de formare și care, cu certitudine, a fost decis în administrația prezidențială de la Moscova, în administrația prezidențială a lui Putin, unde trebuie să fie puși grămadă toți: Dodon cu Partidul Socialiștilor, Tarlev, Vlah, Partidul Comuniștilor. Și asta va fi forța politică care militează deschis pentru parteneriatul cu Federația Rusă, restabilirea relațiilor economice, care ignoră războiul și care susține deschis și îl simpatizează deschis pe Putin. Deci, ei au împărțit bazinul foarte eficient. Și este al treilea grup, grupul Șor, care a avut misiunea să construiască un sistem orizontal de corupere electorală.

— Va fi înregistrat oare acest bloc?

— Acesta este vulnerabil. Probabil, sau nu va fi înregistrat, sau va fi scos din cursa electorală, pentru că există temeiuri, probe, motive și așa mai departe. Și atunci, întrebarea este ce va face grupul Șor și cum va utiliza instrumentul ăsta, sistemul ăsta construit la nivel național de corupere electorală? Pentru că acest sistem funcționează – cunoașteți foarte bine, ați făcut investigații – prin intermediul aplicațiilor securizate, criptate, funcționează în baza banilor. Acolo nu există idei, ideologie, acolo nu există nimic, acolo există doar bani. Și lipsă de orice principii, moralitate, integritate, viziuni și așa, nu îi interesează, banii îi interesează. În momentul în care banii vor fi livrați, aceste 100-140 de mii de voturi, care sunt în jur de 8–9%, vor fi redirecționate către celelalte componente. Ipotetic. Eu teoretizez acum.

În situația asta, în momentul în care ei au strategii foarte clare, au entități politice foarte bine finanțate, au mesaje pe categorie și sub cluster electoral, gândite și structurate, întrebarea mea către PAS este cum R. Moldova, stat candidat al Uniunii Europene, răspunde acestei provocări?

Și eu nu am răspuns.

— Cât timp rămâne ușa deschisă din partea Blocului „Împreună” pentru discuții cu PAS?

— Noi lăsăm ușa deschisă pentru crearea unui front pro-european larg, din care face parte nu doar PAS, dar și cei mai credibili, competenți, decenți, integri oameni pe care îi mai are Republica Moldova. Și această ușă rămâne deschisă atâta timp cât Codul electoral ne permite că această ușă să rămână deschisă. Cred că în următoarele săptămâni încă mai există timp.