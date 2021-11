„Oamenii se vor adresa cu respect autorităților publice atunci când vor avea încredere în stat”. Interviu cu Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei în R. Moldova

În 1974, Suedia a fost prima țară din lume care a înlocuit concediul de maternitate cu ideea de concediu parental/concediu de creștere a copilului. Părinții din Suedia au dreptul la un concediu de 480 de zile, la 80% din salariul lor atunci când se naște sau este adoptat un copil. Fiecare părinte – dacă copilul are ambii părinți – are dreptul la 240 de zile de concediu plătit. Dacă el/ea decide să nu folosească aceste zile, atunci nu le poate transfera partenerului. Un părinte singur are dreptul la 480 de zile întregi. În orice oraș suedez, astăzi sunt văzuți tați care plimbă cărucioarele, își hrănesc bebelușii în cafenele și parcuri. Suedia găzduiește, într-adevăr, atât „latte mums”, cât și „latte dads”.