VIDEO Moldova, la 34 de ani de independență. Lideri europeni, cu mesaje de susținere în română

„Moldova face parte din familia europeană” – acesta a fost mesajul ferm transmis în limba română de către cei trei oficiali europeni: președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Cei trei lideri s-au aflat în vizită oficială în Republica Moldova cu prilejul marcării a 34 de ani de la proclamarea independenței.

De cealaltă parte, cetățenii R. Moldova, aflați în număr de circa 90 de mii în Piața Marii Adunări Naționale, pentru a celebra independența, i-au urat țării noastre să scape de dușmani și să-și continue parcursul european.