VIDEO/ Ministrul de Externe Nicu Popescu și ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov au susținut o conferință de presă comună: „Am avut discuții constructive”

Aflat într-o vizită de lucru la Moscova, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu și ministrul Afacerilor Externe al Rusiei Serghei Lavrov susțin miercuri, 17 noiembrie, o conferință de presă comună.

Înainte de a face declarații pentru presă, cei doi oficiali au semnat o declarație cu ocazia celei de-a 20-a aniversare de la semnarea actului de prietenie și cooperare moldo-rusă.

„Am avut o discuție constructivă cu domnul Nicolae Popescu. A fost o discuție bună. Noi ne-am exprimat voința pentru a continua cooperarea dintre țări în interesul cetățenilor lor. Am auzit confirmarea pentru menținerea relațiilor dintre statele noastre. Am auzit confirmarea de păstrare a „statalității” R. Moldova prevăzută de Constituția țării. Am vorbit despre piața bunurilor. Am simțit o dorință din partea autorităților de a relua discuțiile în formatul 5+2, lucru pe care îl salutăm”, a menționat Serghei Lavrov.